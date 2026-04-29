1 Mai are în România parfum de iarbă verde, fum de grătar, prieteni reuniți și mese fără grabă. Este una dintre puținele zile în care gastronomia populară se întâlnește natural cu relaxarea. Iar dacă în trecut berea părea alegerea automată, astăzi tot mai mulți români descoperă că și vinul poate fi un partener excelent pentru preparatele specifice acestei zile.
„Secretul nu este să alegem cel mai scump vin, ci vinul potrivit”, a declarat pentru G4Food somelierul Sergiu Nedelea.
Puține preparate sunt mai expresive decât micii: carne tocată, condimente intense, usturoi, piper, textură suculentă și grăsime savuroasă. Cel mai interesant amestec la mici este din carne de vita și porc. Pentru ei avem nevoie de vinuri cu fruct, prospețime și structură.
Temperatura ideală:16°C, nu la temperatura de la soare.
Preparatele mai grase cer vinuri cu aciditate bună, capabile să „taie” senzația de greutate.
Pentru carne albă, condiment moderat și preparate mai lejere:
Tot mai prezente pe mesele moderne de 1 Mai, aceste preparate cer vinuri vii și aromate:
Maial i se spunea pe vremuri ieșirii la iarbă verde de 1 mai. Regula pentru o petrecere reușită este cumpătarea. Și la mâncare, dar mai ales la băutură.
Nu alcoolul trebuie să domine ziua, ci convivialitatea. Vinul bun nu se bea repede, ci cu ritm, cu mâncare și cu oameni potriviți.
Un rosé rece, o Fetească Neagră bine aleasă sau un alb tonic pot transforma un simplu grătar într-o experiență gastronomică.
De 1 Mai, micii rămân cei pe care îi știm dintotdeauna. Dar vinul poate deveni revelație. România produce astăzi vinuri excelente, capabile să însoțească perfect mesele populare. Și dacă vă este dor totuși de o bere acidulată, încercați cu un spumant, romanesc făcut din Frâncușa!
Important este să alegem stilul potrivit și să servim vinul la temperatura corectă.
La final, poate cea mai bună asociere rămâne aceasta: mâncare simplă, vin bun și oameni dragi.
Petrecere frumoasă!
