Fermierii români susțin că Strategia de Biodiversitate a Guvernului amenință securitatea alimentară și veniturile din agricultură

03 aug. 2026, Agribusiness
Fermierii români susțin că Strategia de Biodiversitate a Guvernului amenință securitatea alimentară și veniturile din agricultură
Foto Unsplash
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Cuprins
  1. Solicitări urgente pentru sectorul ovin și caprin
  2. Riscuri majore: costuri impuse și scumpiri ale hranei
  3. Revenirea la realitatea tratamentelor fitosanitare
  4. Ce cer concret fermierii înainte de adoptarea legii

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește 27 de organizații profesionale ale fermierilor și cooperativelor, solicită sprijin de urgență pentru sectorul agricol și garanții clare privind compensarea pierderilor financiare provocate de restricțiile de mediu și atacurile animalelor sălbatice. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, fermierii avertizează asupra riscurilor economice majore pe care le atrage proiectul de lege privind Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030 (L455/2026), anunță Agerpres.

Solicitări urgente pentru sectorul ovin și caprin

Pe lângă revizuirea strategiei de mediu, AAC cere măsuri imediate pentru sprijinirea crescătorilor de animale:

  • Adoptarea unui pachet legislativ dedicat sprijinirii financiare a sectorului ovin și caprin.

  • Deblocarea rapidă a exporturilor de ovine.

  • Plata de urgență a despăgubirilor pentru focarele de pestă a micilor rumegătoare și compensarea integrală a pierderilor economice generate.

  • Despăgubiri pentru pagubele produse de animalele sălbatice protejate.

Riscuri majore: costuri impuse și scumpiri ale hranei

Deși nu contestă obiectivele europene și naționale de mediu, fermierii atrag atenția că proiectul de lege transferă povara financiară a conservării direct asupra producătorilor agricoli, fără un pachet adecvat de sprijin. Reprezentanții AAC subliniază că impactul negativ va fi considerabil mai mare decât valoarea finanțării prevăzute în jalonul PNRR aferent.

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„Fermierii și cooperativele sunt parteneri în protejarea naturii, nu adversarii ei. Parteneriatul înseamnă compensare corectă și consultare reală, nu obligații impuse fără finanțare.”

Fermierii avertizează că o astfel de abordare poate conduce la o reducere masivă a competitivității agriculturii românești, la pierderea veniturilor producătorilor și la un efect nedorit pentru populație: o creștere a prețului alimentelor similară cu scumpirile din sectorul energiei și al carburanților.

Revenirea la realitatea tratamentelor fitosanitare

Scrisoarea deschisă evidențiază o diferență majoră între România și alte state membre UE privind consumul de produse de protecție a plantelor:

  • România: utilizează aproximativ 0,7 kg substanță activă pe hectar.

  • Media UE: este de 2,2 kg pe hectar.

  • Alte țări UE: ajung la consumuri de 7–9 kg pe hectar.

În acest context, AAC solicită ca eventualele ținte de reducere a pesticidelor să fie calculate pornind de la nivelul real de plecare al fiecărei țări și evaluate strict prin studii de impact economic.

Ce cer concret fermierii înainte de adoptarea legii

Pentru a preveni închiderea unor exploatații și declanșarea unei crize alimentare, AAC solicită:

  1. Studiu de impact economic dedicat sectorului agricol înainte de votarea proiectului de lege L455/2026.

  2. Compensare integrală și garantată pentru orice restricție impusă, din fonduri suplimentare față de plafonul Politicii Agricole Comune (PAC).

  3. Evitarea dublei reglementări și a suprareglementării la nivel național.

  4. Consultare reală și preluarea propunerilor făcute de organizațiile reprezentative ale fermierilor.

  5. Publicarea hărților cu zonele de restaurare și derularea consultării publice înainte de termenul de 1 septembrie 2026.

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