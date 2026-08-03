Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Popești, județul Iași, unde o fermă cu aproximativ 600 de oi a fost plasată sub carantină strictă. Pentru a preveni extinderea bolii la nivel regional, autoritățile sanitar-veterinare au decis că întregul efectiv de animale va fi sacrificat, scrie Mediafax.

Fermierul a alertat medicul veterinar imediat ce a observat primele simptome, iar exploatația se află sub monitorizarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor încă din 28 iulie. În prezent, orice mișcare a animalelor din fermă a fost complet interzisă.

Apariția acestui nou caz agravează criza din zootehnia românească, într-un moment în care exportul de animale vii din România este deja suspendat la nivelul Uniunii Europene din cauza focarelor de peste a micilor rumegătoare și variolă ovină/caprină.

Ce este variola ovină și cum se manifestă?

Variola ovină este o boală virală severă produsă de un virus din genul Capripoxvirus. Boala afectează oile și caprele (iar uneori anumite bovine), însă nu se transmite la om.

Principalele simptome ale bolii includ:

Febra ridicată, lipsa poftei de mâncare și starea generală de apatie.

Secreții nazale și oculare abundente.

Apariția de noduli și leziuni caracteristice pe piele, mucoase și la nivelul ganglionilor limfatici.

Scădere rapidă în greutate, boala fiind adesea fatală pentru miei și animalele tinere.

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De ce este boala atât de periculoasă și contagioasă?

Virusul variolei ovine are o capacitate uriașă de răspândire și rezistă mult timp în mediul înconjurător sau pe crustele desprinse de pe leziuni. Transmiterea se face prin:

Contact direct: prin salivă și secreții nazale între animale. Contact indirect: prin furaje, apă, echipamente de lucru, haine contaminate și mijloace de transport.

Există tratament?

Nu există un tratament antiviral specific pentru variola ovină. Tratamentele veterinare pot reduce doar simptomele secundare, dar nu pot elimina virusul.

Din acest motiv, singura metodă eficientă de combatere și oprire a epidemiei constă în:

Izolarea imediată a zonelor afectate.

Sacrificarea preventivă a tuturor animalelor infectate sau expuse.

Dezinfecția riguroasă a fermelor și restricționarea mișcării efectivelor de animale.

Autoritățile sanitar-veterinare fac apel la toți crescătorii de animale să anunțe de urgență medicul veterinar la prima suspiciune de îmbolnăvire, raportarea rapidă fiind singura cale de a limita extinderea virusului către alte ferme.