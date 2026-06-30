Ce fructe sunt cele mai căutate în piață? Marina Larregola este „influenceriță” dar are, împreună cu familia, și un magazin de fructe și legume într-o piață din Barcelona. La Fruiteria Giró, o afacere de familie aflată la a cincea generație se vând legume și fructe încă din anul în care s-a deschis piața: 1882.
Afacerea este specializată în fructe exotice și de proximitate. De la uriașul jackfruit până la nuca de cocos germinată (unul dintre primele ei virale pe internet) sau avocado-ul „pichita”, un soi de avocado mic, fără sâmbure, cultivat local, găsești de toate pentru toți.
„Produsele exotice întotdeauna sunt mai interesante decât cele naționale. Și fructele de sezon sunt supercăutate”, spune Marina.
Fruiteria Giró s-a adaptat vremurilor: datorită postărilor Marinei pe rețelele sociale, acum vinde și online și expediază fructe cu camioanul frigorific în toată Spania.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți