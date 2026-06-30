VIDEO | Ce fructe sunt cele mai căutate într-o piață din Barcelona? Marina Larregola (influencer cu business de fructe): „Produsele exotice întotdeauna sunt mai interesante decât cele naționale. Și fructele de sezon sunt supercăutate”

30 iun. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
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Ce fructe sunt cele mai căutate în piață? Marina Larregola este „influenceriță” dar are, împreună cu familia, și un magazin de fructe și legume într-o piață din Barcelona. La Fruiteria Giró, o afacere de familie aflată la a cincea generație se vând legume și fructe încă din anul în care s-a deschis piața: 1882.

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Afacerea este specializată în fructe exotice și de proximitate. De la uriașul jackfruit până la nuca de cocos germinată (unul dintre primele ei virale pe internet) sau avocado-ul „pichita”, un soi de avocado mic, fără sâmbure, cultivat local, găsești de toate pentru toți.

„Produsele exotice întotdeauna sunt mai interesante decât cele naționale. Și fructele de sezon sunt supercăutate”, spune Marina.

Fruiteria Giró s-a adaptat vremurilor: datorită postărilor Marinei pe rețelele sociale, acum vinde și online și expediază fructe cu camioanul frigorific în toată Spania.

Vezi interviul complet pe G4Food.

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