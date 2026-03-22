VIDEO | Câinii vânători de trufe și-au scos proprietarul din zăpadă/ Proprietar plantație trufe: Câinii „trufari” au un simț al orientării extraordinar. Trebuie doar să le spui să găsească drumul

22 mart. 2026, Călătorii Culinare
Foto G4Food
Culegătorii de trufe se bazează foarte mult pe câini. Și nu doar pentru găsirea trufelor. Sunt câini cu mult simț al orientării, sunt capabili la comandă să găsească drumul de traseu sau spre casă. Dacă nu li se dă comandă merg cuminți în spatele vânătorului de trufe.
Tereza, proprietara unei plantații de fagi la rădăcina cărora cresc trufele negre, povestește întâmplarea vecinului care avea doi câini pentru trufe și într-o iarnă când se rătăcise în zăpadă, câinii l-au salvat conducându-l la locul unde era mașina.
„Începuse să ningă, se adunase zăpada și Vicente (vecinul-n.n.) aflat în Zaragoza, a hătărât să abandoneze culegerea de trufe și să se îndrepte spre mașină. După ce a mers multe ore și-a dat seama că s-a rătăcit și a dat comandă câinilor să caute. Câinii au trecut în față și l-au condus până la mașină. Dacă nu le-ar fi spus nimic ar fi mers supuși în spatele lui și probabil ar fi murit cu toții înghețați”.

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
20 mart.
VIDEO | Cum plecau pe vremuri culegătorii de trufe la vânătoare/ Proprietar de plantație: „Aveau o tolbă cu multe compartimente și un cuțit de dezgropat trufele. Nu erau ușor de cărat”
VIDEO | Cum plecau pe vremuri culegătorii de trufe la vânătoare/ Proprietar de plantație: „Aveau o tolbă cu multe compartimente și un cuțit de dezgropat trufele. Nu erau ușor de cărat”
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”
Călătorii Culinare
19 mart.
VIDEO | De ce se spune despre câini că „vânează trufe”/ Proprietar plantație: „Orice câine poate fi învățat să caute trufe, dar la început erau câini de vânătoare”
VIDEO | De ce se spune despre câini că „vânează trufe”/ Proprietar plantație: „Orice câine poate fi învățat să caute trufe, dar la început erau câini de vânătoare”
Fântâna de sănătate
19 mart.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
Retail
17 mart.
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară