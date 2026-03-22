Culegătorii de trufe se bazează foarte mult pe câini. Și nu doar pentru găsirea trufelor. Sunt câini cu mult simț al orientării, sunt capabili la comandă să găsească drumul de traseu sau spre casă. Dacă nu li se dă comandă merg cuminți în spatele vânătorului de trufe.

Tereza, proprietara unei plantații de fagi la rădăcina cărora cresc trufele negre, povestește întâmplarea vecinului care avea doi câini pentru trufe și într-o iarnă când se rătăcise în zăpadă, câinii l-au salvat conducându-l la locul unde era mașina.

„Începuse să ningă, se adunase zăpada și Vicente (vecinul-n.n.) aflat în Zaragoza, a hătărât să abandoneze culegerea de trufe și să se îndrepte spre mașină. După ce a mers multe ore și-a dat seama că s-a rătăcit și a dat comandă câinilor să caute. Câinii au trecut în față și l-au condus până la mașină. Dacă nu le-ar fi spus nimic ar fi mers supuși în spatele lui și probabil ar fi murit cu toții înghețați”.