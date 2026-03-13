Cu puțin timp în urmă am fost într-un mic sat din Aragon, Spania, unde o familie cu trei băieți deține o mică pensiune agroturistică, lângă o plantație de stejari.

Aici turiștii pot vedea cum câinele familiei, Duque, un spaniol breton, vânează trufele și își conduce stăpânul către prețioase produse.

Duque a venit în familie odată cu întoarcerea acasă a fiului

Mulți ani Joaquim și Tereza au folosit la găsirea trufelor câinii vecinului Vicente. Erau câini cu experiență și perfect dresați. Câinii au îmbătrânit, odată cu ei și Vicente, așa că au început să caute un breton pentru a-l crește și a-l dresa chiar ei.

Vicente le-a recomandat să ia o femelă, știind teama de câini a Terezei. Dar pur și simplu nu au găsit. „Această rasă de câini de vânătoare, sunt ideali pentru a găsi trufe. Sunt foarte puține exemplare disponibile și pot ajunge să coste și câteva mii de euro”, povestește Tereza.

L-au găsit pe Duque, cu un an în urmă, mascul și care, evident, necesita antrenament și dresaj. Cum nici Tereza nici Joaquim nu aveau o afinitate pentru câini, fiul cel mare al familiei a fost nevoit să se întoarcă acasă și să se ocupe de trainigul lui Duque.

- articolul continuă mai jos -

Și am plecat la vânătoare. De trufe

Odată eliberat din padoc, câinele a înțeles că merge pe terenul său de joacă, plantația de stejari și a devenit nerăbdător.

Odată ajunși în plantație, am fost îndemnați să stăm în lateral pentru a lăsa spațiu câinelui. I se scoate lesa și i se dă comanda de căutare.

În momentul în care simte mirosul de trufă fuge ca din pușcă. Un câine experimentat nu sapă niciodată după trufă. Se așează pe poziție și își așteaptă vânătorul care vine cu un cuțit special și dezgroapă trufa. Câinele primește o recompensă.

Nu era și cazul lui Duque, încă insuficient antrenat, care dacă stăpânul nu era atent, săpa repede după trufă.

Un câine de vânat trufe merge în urma vânătorului ore întregi

Tereza ne-a spus povestea tolbei vânătorului, unde mâncarea câinelui avea compartimentul său special. Dar și întâmplarea de iarnă, în care vecinul lor aflat pe munte la căutare de trufe a fost prins de ninsoare, iar câinii l-au urmat fără a crâcni prin zăpadă, căutându-și mașina. Și doar când omul și-a dat seama că s-a rătăcit și a dat comandă căinilor, animalele au treut în față și l-au dus la vehicul. Dacă n-ar fi primit ordinul ar fi mers în urma vânătorului până la capăt.

Cum se dezgroapă trufele

Cum spuneam, câinele n-are voie să se atingă de trufe. Se așează unde e îngropată trufa în pământ, iar vânătorul ine cu un cuțit special, cu lamă lungă și sondează cu grijă pământul până găsește prețioasa ciupercă.

Adâncimea la care cresc trufele poate fi de la câțiva cm până la 30. Chiar ne-am suspectat gazdele ca îngropaseră trufe la suprafată ca să le găsească repede câinele, pentru show. Dar ne-au explicat că iarna a fost ploioasă și caldă și au crescut aproape de suprafață.