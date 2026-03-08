Un mic dejun banal, precum omleta, poate fi înnobilat, dacă îi adăugăm arome și condimente speciale. Am cumpărat în urmă cu o săptămână o trufă neagră și am aflat că o pot folosi ca să aromatizez ouăle,
Tot ce am avut de făcut a fost să pun într-o cutie care se închidea ermetic trufa, învelită într-un șervețel și câteva ouă. Am pus capacul și am lăsat câteva zile așa lucrurile. Coaja de ou este permeabilă, trufa era proaspătă, abia culeasă, astfel încât procesul n-a durat mai mult de patru zile.
Preparare omletă
- Așa că am pregătit o omletă clasică.
- Am bătut 6 ouă cu un praf de sare.
- Am pus un cub de unt la topit într-o tigaie încăpătoare.
- Când săa încins tigaia, am răsturnat ouăle.
- Am tras de pe margini cu o lingură oul bătut spre interior, până s-a închegat.
- Am acoperit cu un capac.
- După 2 minute am întors ompleta, răsturnând-o pe capac.
- Am mai lăsat un minut.
- După ce am pus-o pe o farfurie am ras trufă deasupra.
Pregătirea trufei
- Înainte de a folosi trufa, o spălăm bine, folosind o periuță.
- O uscăm cu un prosop de bucătărie.
- Nu e nevoie să o curățăm.
- Radem trufă sau tăiem felii foarte fine.
- Se păstrează într-o cutie bine închisă, într-un loc răcoros, învelită cu un șervețel.
