Un mic dejun banal, precum omleta, poate fi înnobilat, dacă îi adăugăm arome și condimente speciale. Am cumpărat în urmă cu o săptămână o trufă neagră și am aflat că o pot folosi ca să aromatizez ouăle,

Tot ce am avut de făcut a fost să pun într-o cutie care se închidea ermetic trufa, învelită într-un șervețel și câteva ouă. Am pus capacul și am lăsat câteva zile așa lucrurile. Coaja de ou este permeabilă, trufa era proaspătă, abia culeasă, astfel încât procesul n-a durat mai mult de patru zile.

Preparare omletă

Așa că am pregătit o omletă clasică.

Am bătut 6 ouă cu un praf de sare.

Am pus un cub de unt la topit într-o tigaie încăpătoare.

Când săa încins tigaia, am răsturnat ouăle.

Am tras de pe margini cu o lingură oul bătut spre interior, până s-a închegat.

Am acoperit cu un capac.

După 2 minute am întors ompleta, răsturnând-o pe capac.

Am mai lăsat un minut.

După ce am pus-o pe o farfurie am ras trufă deasupra.

Pregătirea trufei