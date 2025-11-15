Dacă în Sectorul 1 am descoperit cafenele care transformă cafeaua în ritual, în Sectorul 2 am găsit locuri la fel de speciale, fiecare cu energia lui. E genul de tur în care treci de la vibe boem la atmosferă urbană, de la colțuri ascunse la spații pline de comunitate. Iată ce am găsit aici, în ordinea în care le-am testat.

Zissu Coffee Shop (Piața Obor)

Prima oprire: Zissu Coffee Shop, o cafenea cochetă, cu terasă, care te întâmpină cu un parfum de cafea proaspăt măcinată imediat ce intri. Și dacă mai mergi câțiva metri, mirosul de cafea se transformă în miros de mici.

Locul are un aer intim, cald, și te cucerește prin atenția la detalii, de la boabele atent alese până la mood-ul relaxat de pe terasă. E genul de cafenea unde te așezi pentru „o singură cafea” și pleci după o oră, două, fără să-ți dai seama. Ai, de asemenea, și o mini-bănăcie cu produse cool, de calitate.

Boiler Coffee Shop (Piața Muncii)

A doua oprire: Boiler. Aici vii pentru cafea, dar rămâi pentru atmosferă. Spațiul e liniștit, luminos, frecventat de oameni care chiar iubesc cafeaua bună. Pe lângă espresso și filtre impecabile, au și o selecție solidă de ceaiuri.

Bonus: un sandwich surprinzător de bun, perfect dacă vrei să mănânci ceva rapid înainte să-ți continui ziua. Pe timp de weekend, oamenii se strâng cu copii, căței, stau la povești și se bucură de o cafea bună sau de un pahar de prosecco.

Bean To Cup (Vatra Luminosa)

Locul trei: Bean To Cup, un spot cozy fix la bulveardul Vatrei Luminoasei, ideal dacă vrei să bei ceva bun și să stai la povești cu prietenii. Atmosfera e relaxată, barista e mereu gata să-ți recomande ceva nou, iar spațiul are un vibe prietenos de cartier. Perfect pentru o pauză scurtă sau pentru o după-amiază întreagă în care lucrezi cu laptopul în față și o cafea bună lângă. Am descoperit o selecție suuper gustoasă de patiserie, iar, inside info, în curând vor introduce și un meniu de brunch cu ouă, avocado, somon și alte bunătăți.

Nomonym (Iancului)

Ultima oprire: Nomynom, un loc care te ia prin surprindere cu selecția de cafele. Ei prăjesc cafea pentru locații din toată România și din toată lumea, de la prăjitorii mici până la pachete premium cu prețuri serioase. E genul de local în care simți că înveți ceva nou despre cafea de fiecare dată când treci pragul, și, totodată unde găsești băutura perfectă, indiferent de gust.

Sectorul 2 are propria lui hartă în materie de cafele bune: de la terase ascunse la cafenele cu selecții impresionante. E un mix de cartier, comunitate și pasiune pentru cafea.

Urmează Sectorul 3 și deja avem câteva locuri pe listă. Tu ce ne recomanzi?! ☕️🙂