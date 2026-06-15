Parlamentul European urmează să decidă în această săptămână asupra unei schimbări importante pentru agricultura europeană. Eurodeputații analizează o propunere care ar permite cultivarea și comercializarea unor plante dezvoltate prin noile tehnici de editare genomică (NGE), considerate de susținători o soluție pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice și la presiunile tot mai mari asupra producției alimentare.

Votul începe luni în Comisia pentru Mediu a Parlamentului European, iar decizia finală este așteptată miercuri, în plenul de la Strasbourg, conform Agerpres.

Ce sunt noile tehnici de editare genomică

Noile tehnici de editare genomică permit modificarea ADN-ului unei plante fără introducerea de material genetic provenit de la alte specii. Acesta este principalul element care le diferențiază de organismele modificate genetic (OMG) de primă generație. Practic, cercetătorii pot modifica anumite caracteristici ale plantelor prin intervenții precise asupra propriului genom. Rezultatul este obținerea unor soiuri mai rezistente la secetă, temperaturi extreme, boli sau dăunători.

Susținătorii acestor tehnologii afirmă că ele pot contribui la reducerea consumului de pesticide și la creșterea rezilienței agriculturii europene în contextul schimbărilor climatice.

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Sprijin din partea marilor organizații agricole

Principalele organizații și sindicate agricole europene susțin utilizarea noilor tehnici genomice. Acestea consideră că fermierii au nevoie de instrumente suplimentare pentru a face față secetei, bolilor și fenomenelor meteorologice extreme care afectează tot mai frecvent producțiile agricole. În contextul în care Europa se confruntă cu perioade repetate de secetă și cu presiuni asupra securității alimentare, noile varietăți sunt văzute de susținători ca o oportunitate de a crește productivitatea și de a reduce dependența de anumite tratamente chimice.

Nu toți actorii din agricultură sunt însă convinși de beneficiile noii legislații. Fermierii din agricultura ecologică și reprezentanții exploatațiilor mici și familiale și-au exprimat opoziția față de proiect.

Sindicatul francez Confederation Paysanne a anunțat deja un protest în fața Parlamentului European. Organizația cere eurodeputaților să respingă propunerea sau, cel puțin, să introducă reguli stricte privind trasabilitatea semințelor și protejarea fermierilor de dependența față de marile companii din sector.

Temeri privind controlul brevetelor

Una dintre principalele preocupări ale criticilor vizează regimul brevetelor. Europarlamentarul francez Christophe Clergeau a propus amendamente care urmăresc să limiteze concentrarea drepturilor de proprietate intelectuală în mâinile unui număr redus de companii multinaționale.

Criticii se tem că semințele rezultate din aceste tehnologii ar putea fi protejate prin brevete costisitoare, iar fermierii ar deveni tot mai dependenți de furnizorii mari de semințe. Potrivit acestora, o astfel de evoluție ar putea crește costurile de producție și ar putea reduce autonomia fermierilor.

Compromisul negociat între Parlamentul European și statele membre prevede o relaxare a regulilor pentru anumite plante dezvoltate prin noile tehnici genomice. Este vorba despre așa-numitele NGE de categoria 1. Aceste plante, care conțin un număr limitat de modificări genetice și sunt considerate similare soiurilor care ar putea apărea și natural, vor fi tratate aproape la fel ca varietățile convenționale.

În schimb, plantele modificate pentru a rezista la erbicide sau pentru a produce insecticide nu vor putea fi autorizate în Uniunea Europeană.

Totodată, agricultura ecologică va rămâne exclusă de la utilizarea acestor tehnologii. Niciun tip de plantă dezvoltată prin noile tehnici de editare genomică nu va putea fi folosit în producția certificată bio.

Autoritățile științifice au poziții diferite

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și-a exprimat sprijinul pentru abordarea propusă de Comisia Europeană și consideră că o parte dintre plantele dezvoltate prin NGE pot fi autorizate în condiții de siguranță.

Mai prudentă s-a arătat însă agenția franceză pentru sănătate și siguranță alimentară ANSES. Într-un aviz publicat în 2024, instituția a recomandat evaluarea individuală a fiecărei plante înainte de introducerea pe piață, pentru a analiza eventualele efecte asupra sănătății și mediului.

Dezbaterea este una dintre cele mai importante din ultimii ani în domeniul agriculturii și biotehnologiilor. Până acum, Uniunea Europeană a tratat aceste tehnici în același mod ca OMG-urile clasice. Din acest motiv, cultivarea lor a fost practic interzisă. Singura excepție importantă a rămas porumbul MON810, dezvoltat de Monsanto și cultivat pe suprafețe limitate în Spania și Portugalia.

Dacă proiectul va fi aprobat, agricultura europeană ar putea intra într-o nouă etapă, în care plantele editate genomic vor fi utilizate pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru creșterea productivității. În același timp, disputa privind controlul semințelor și protejarea fermierilor mici este departe de a fi încheiată.