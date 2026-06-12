Grupul City Grill a investit aproximativ 650.000 de euro în amenajarea restaurantului din Cazinoul Constanța și estimează pentru primul an o cifră de afaceri de peste un milion de euro, a declarat Dragoș Petrescu, fondator și acționar majoritar al grupului.

Potrivit antreprenorului, intrarea City Grill în proiect a fost determinată de oportunitatea creată după restaurarea clădirii emblematice de la malul mării, în care au fost investite aproximativ 16 milioane de euro de către autorități.

„Cazinoul a devenit din nou o emblemă vizitabilă. Aveam muzeu, aveam teatru, însă lipsea restaurantul. A fost o oportunitate pe care am decis să ne-o asumăm”, a explicat Dragoș Petrescu.

De ce au evitat investitorii locația

Petrescu susține că mai multe licitații pentru operarea restaurantului au eșuat înainte ca City Grill să intre în proiect. Principalele motive au fost lipsa unei infrastructuri complete de bucătărie și costurile ridicate asociate spațiului aflat într-un monument istoric.

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„Nu oricine își asumă o astfel de investiție. Facilitățile de bucătărie erau insuficiente, iar într-o clădire de patrimoniu este foarte greu să faci modificări. În plus, există și o chirie considerabilă”, a precizat antreprenorul.

Restaurantul va funcționa sub brandul City Grill și se va adresa publicului larg, nu segmentului premium.

„Ne adresăm clasei de mijloc. Oricine poate să vină să ia masa la Cazino. Nu suntem un restaurant fine dining, suntem un restaurant pentru toți românii și pentru turiștii care ne vizitează”, a afirmat Petrescu.

HoReCa traversează primul an de declin după pandemie

Fondatorul City Grill spune că industria ospitalității se confruntă cu o perioadă dificilă, după mai mulți ani de creștere susținută.

„Anul trecut HoReCa a avut scăderi între 15 și 20%, iar anul acesta între 10 și 15%, la nivel de piață. Este primul an de declin după patru-cinci ani consecutivi de creștere”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, Petrescu consideră că restaurantele continuă să beneficieze de dorința românilor de a ieși în oraș și de comportamentul de consum al generației Z.

„Generația Z este astăzi cea mai dinamică în ceea ce privește cheltuielile pentru ieșirile în oraș. Este generația care va susține industria în anii următori, dacă știi să te adresezi ei”, a explicat antreprenorul.

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Investiții de circa 6 milioane de euro în 2026

În ciuda contextului economic dificil, City Grill continuă investițiile. Grupul are în plan proiecte în valoare de aproximativ 6 milioane de euro în acest an, printre care dezvoltarea unor noi restaurante și remodelarea unor locații existente.

Printre proiectele menționate de Dragoș Petrescu se numără deschiderea restaurantului Marty, aflat în incinta Muzeului de Istorie din Cluj, dezvoltarea restaurantului Cerbul Carpatin, amplasat în Piața Sfatului, lângă vechea primărie a Brașovului medieval, și remodelări în cadrul unor branduri deja existente din portofoliu.

„Am închis 26 de restaurante în 22 de ani”

Întrebat despre cele mai mari provocări din carieră, Dragoș Petrescu a indicat pandemia drept cel mai dificil moment pentru grup. El a subliniat însă că în HoReCa succesul depinde și de capacitatea antreprenorilor de a renunța rapid la proiectele care nu funcționează.