Folia de aluminiu este unul dintre cele mai folosite produse din bucătării. Este utilizată pentru împachetarea alimentelor, pentru gătit sau pentru păstrarea resturilor de mâncare. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că folosirea ei în anumite situații poate crea probleme de siguranță alimentară și chiar riscuri pentru sănătate.

Potrivit unui articol publicat de Eating Well și citat de Mediafax, educatorul pentru siguranța alimentară Darin Detwiler explică situațiile în care folia de aluminiu ar trebui evitată și ce alternative sunt recomandate.

Nu folosi folia de aluminiu pentru alimente acide

Roșiile, oțetul, citricele și alte ingrediente acide nu ar trebui păstrate sau preparate în contact direct cu folia de aluminiu. Specialistul spune că aciditatea poate declanșa o reacție chimică ce afectează atât gustul alimentelor, cât și compoziția acestora. În astfel de situații, aluminiul poate ajunge în mâncare, iar preparatul poate căpăta un gust metalic.

Pentru marinarea cărnii în suc de lămâie sau alte ingrediente acide, sunt recomandate recipientele din sticlă sau ceramică.

- articolul continuă mai jos -

Depozitarea pe termen lung nu este o idee bună

Mulți oameni împachetează resturile de mâncare în folie de aluminiu și le lasă în frigider zile la rând. Potrivit specialistului, aceasta nu este cea mai sigură metodă. Folia nu este complet etanșă și permite pătrunderea aerului. Acest lucru poate favoriza alterarea alimentelor și dezvoltarea bacteriilor. În plus, dacă alimentele sunt acide, există riscul ca particule de aluminiu să migreze în mâncare pe măsură ce timpul trece.

Pentru păstrarea alimentelor pe termen mai lung sunt recomandate recipientele închise ermetic, din sticlă sau ceramică.

Nu este cea mai bună alegere pentru produsele de patiserie

Folia de aluminiu este un excelent conductor de căldură. Tocmai această proprietate poate crea probleme atunci când este folosită pentru fursecuri sau alte produse de patiserie. În anumite situații, partea inferioară a preparatelor se poate rumeni excesiv sau chiar arde. De asemenea, folia subțire se poate rupe și se poate lipi de alimente.

Pentru coacere, specialiștii recomandă hârtia de copt sau covorașele reutilizabile din silicon, care asigură o distribuție mai uniformă a căldurii.

Niciodată în cuptorul cu microunde

Una dintre cele mai cunoscute reguli rămâne valabilă: metalul nu trebuie introdus în cuptorul cu microunde. Folia de aluminiu poate produce scântei și, în anumite situații, poate provoca incendii. Din acest motiv, alimentele învelite în folie nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde.

Pentru acoperirea preparatelor sunt recomandate capace speciale pentru microunde, hârtia de copt sau prosoapele de hârtie ușor umede.

Atenție la temperaturile foarte ridicate

Specialistul avertizează că folosirea foliei la temperaturi foarte mari, pentru perioade îndelungate, poate duce la degradarea acesteia. Riscul este mai mare atunci când folia intră în contact direct cu alimentele sau cu flăcările deschise ale unui grătar. În aceste condiții, particule mici de aluminiu pot migra în alimente. Deși utilizarea ocazională nu reprezintă de regulă o problemă pentru persoanele sănătoase, expunerea repetată poate duce la acumularea aluminiului în organism, în special la persoanele cu afecțiuni renale.

De ce nu trebuie să căptușești cuptorul cu folie

Unii oameni acoperă fundul cuptorului cu folie de aluminiu pentru a evita murdărirea acestuia. Experții spun însă că această practică poate crea probleme. Folia poate bloca circulația aerului și poate afecta distribuția uniformă a căldurii. În plus, grăsimea acumulată pe suprafața ei poate deveni un risc de incendiu.

Aceleași avertismente sunt valabile și pentru grătare, unde circulația aerului este esențială pentru prepararea corectă a alimentelor.

Când nu trebuie reutilizată

Folia de aluminiu poate fi reciclată și, în anumite situații, reutilizată. Există însă o excepție importantă. Specialiștii recomandă să nu fie reutilizată niciodată după ce a intrat în contact cu carne crudă sau fructe de mare crude. Aceste alimente pot transporta bacterii și alți agenți patogeni care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Deși folia de aluminiu rămâne un ajutor util în bucătărie, experții spun că utilizarea corectă este esențială. Alegerea recipientului potrivit sau a unei alternative simple, precum hârtia de copt, poate reduce riscurile și poate contribui la păstrarea siguranței alimentelor.