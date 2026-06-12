Restaurantul Golful Pescarilor din Agigea a fost închis temporar de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, în urma unui control declanșat după primirea unei reclamații privind o suspiciune de toxiinfecție alimentară, informează G4Media.

Potrivit CJPC Constanța, inspectorii au identificat mai multe nereguli grave legate de siguranța alimentară și condițiile de igienă din unitate. În urma verificărilor, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare de peste 10.000 de lei, iar 94 de kilograme de produse alimentare, evaluate la 1.854 de lei, au fost retrase definitiv de la comercializare.

„În urma controlului efectuat ca urmare a unei reclamații, s-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă”, au transmis reprezentanții CJPC Constanța.

Conform procesului-verbal de control, comisarii au descoperit produse alimentare fără etichete și fără elemente de identificare și trasabilitate. De asemenea, aceștia au constatat existența unei bucătării improvizate în aer liber, utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor, fără măsuri adecvate de protecție împotriva contaminării.

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Printre neregulile semnalate se numără și utilizarea unor ustensile și echipamente neconforme, cu urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate și tigăi cu depuneri de arsuri. Inspectorii au mai găsit agregate frigorifice cu chedere rupte și neigienizate, precum și o instalație electrică cu depuneri de grăsime.

Totodată, în spațiile de depozitare au fost identificate pânze de păianjen și alte deficiențe care, potrivit autorităților, nu respectă normele de igienă impuse operatorilor din domeniul alimentar.

Restaurantul funcționează prin societatea Golful Pescarilor SRL din Agigea. Activitatea unității a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate de inspectorii Protecției Consumatorilor.