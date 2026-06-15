Compotul de cireșe „fără fierbere” (numit în unele zone și compot opărit) este o metodă excelentă de conservare pentru iarnă. Prin acest procedeu, cireșele nu se fierb ci se gătesc doar prin sterilizare, ceea ce înseamnă că își păstrează mult mai bine textura fermă, culoarea intensă și vitaminele.

Secretul succesului constă în sterilizarea perfectă a borcanelor și în folosirea unui sirop clocotit care va găti fructele lent, direct în borcan.

Ingrediente pentru compotul de cireșe

Cireșe 2 kg;

Zahăr: 1-2 linguri de borcan (în funcție de cât de dulci sunt fructele și de gust);

Apă plată sau de la robinet;

Opțional: o felie subțire de lămâie (pentru a menține culoarea ) sau un strop de esență de vanilie.

Preparare pas cu pas