Compotul de cireșe „fără fierbere” (numit în unele zone și compot opărit) este o metodă excelentă de conservare pentru iarnă. Prin acest procedeu, cireșele nu se fierb ci se gătesc doar prin sterilizare, ceea ce înseamnă că își păstrează mult mai bine textura fermă, culoarea intensă și vitaminele.
Secretul succesului constă în sterilizarea perfectă a borcanelor și în folosirea unui sirop clocotit care va găti fructele lent, direct în borcan.
Ingrediente pentru compotul de cireșe
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Cireșe 2 kg;
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Zahăr: 1-2 linguri de borcan (în funcție de cât de dulci sunt fructele și de gust);
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Apă plată sau de la robinet;
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Opțional: o felie subțire de lămâie (pentru a menține culoarea ) sau un strop de esență de vanilie.
Preparare pas cu pas
- Spală bine cireșele în apă rece și îndepărtează codițele (poți scoate și sâmburii dacă dorești, deși lăsați în interior oferă un gust ușor de migdale). Foarte important: Spală borcanele și capacele cu detergent, clătește-le bine și sterilizează-le în cuptor (la 100°C timp de 15 minute) sau în apă clocotită. Borcanele trebuie să fie fierbinți când pui fructele în ele.
- Umple borcanele cu cireșe, lăsând un spațiu până la gură. Adaugă deasupra fructelor cele 1-2 linguri de zahăr și felia de lămâie (dacă folosești).
- Toarnă apă direct în borcan, peste cireșe și zahăr, până sus.
- Înfiletează imediat capacul foarte strâns. Agită borcanul de câteva ori în sus și în jos pentru a ajuta zahărul să se dizolve complet.
- Pune borcanele într-o cratiță în care ai pus o cârpă curată pe fund. Adaugă apă până la nivelul de două treimi al borcanelor. Fierbe 15 min din momentul în care apa începe să clocotească.
- Așază borcanul cu capacul în jos pe o suprafață plană. Acest lucru ajută la crearea vidului perfect și sterilizează și zona capacului.
- Înfășoară borcanele fierbinți (ținute cu capacul în jos) într-o pătură groasă.
- Lasă-le acolo timp de 24-48 de ore, până când se răcesc complet, în ritmul lor. Răcirea extrem de lentă sub pături va face ca cireșele să se videze perfect și să elimine bacteriile.
- După ce s-au răcit complet, verifică dacă mijlocul capacului este bombat în jos (semn că s-a format vidul). Compotul este gata și poate fi depozitat în cămară, unde va rezista fără probleme pe parcursul întregii ierni!
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