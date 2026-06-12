Algele marine își pierd rapid statutul de ingredient exotic, rezervat exclusiv restaurantelor asiatice, și devin vedetele gastronomiei moderne globale. Pe fondul unei orientări tot mai accentuate către o alimentație sustenabilă și hiper-nutritivă, chefi de top din întreaga lume redefinesc meniurile clasice cu ajutorul acestor organisme fascinante, apărute pe Pământ acum mai bine de un miliard de ani, scrie Mediafax.

Din punct de vedere ecologic, algele sunt considerate una dintre cele mai curate și prietenoase surse de hrană de pe planetă: nu au nevoie de teren agricol, nu consumă apă dulce și nu necesită îngrășăminte chimice pentru a se dezvolta. În plus, în timpul ciclului lor de viață, ele curăță activ mediul înconjurător, absorbind cantități masive de dioxid de carbon și eliberând oxigen prin fotosinteză.

De la sushi, direct în meniurile de lux occidentale

Dacă în Japonia sau Coreea de Sud soiuri precum kombu, wakame și nori reprezintă de secole pilonii de bază pentru supe și sosuri, restaurantele occidentale de elită le folosesc acum pentru a adăuga complexitate și profunzime preparatelor.

Secretul constă în gustul intens „umami” (al cincilea gust), care oferă o savoare greu de egalat prin metodele tradiționale. „Folosesc dashi (supă clară de alge) în aproape orice preparat”, explică Aaron Chang, chef-ul unui apreciat restaurant coreean din New York. „Oferă un gust mult mai curat și mai intens decât fondurile clasice obținute din carne sau pește.”

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Această opinie este împărtășită și de chef Joe Anthony, care consideră că beneficiile nutritive ale acestei supe se resimt aproape instantaneu asupra nivelului de energie, motiv pentru care o prepară frecvent și acasă, pentru familia sa.

Profil nutrițional perfect: o combinație de proteine și minerale

Dincolo de calitățile gustative, algele marine sunt adevărate uzine de sănătate. Ele nu sunt plante propriu-zise, ci forme de viață ancestrale care concentrează nutrienții din ocean într-o formă extrem de biofuncțională.

Proteine de înaltă calitate: Raportat la greutatea uscată, algele conțin între 10% și 30% proteine, oferind în același timp toți aminoacizii esențiali pe care corpul nu îi poate produce singur.

Digestibilitate crescută: Spre deosebire de alte surse vegetale, proteinele din alge sunt mult mai ușor de digerat și asimilat de către organism.

Vitamine și minerale: Sunt o sursă bogată de vitaminele A, C și K, alături de o concentrație masivă de minerale esențiale precum iodul (crucial pentru tiroidă), fierul și calciul.

O industrie globală în plină expansiune

Cererea uriașă din restaurante și din sectorul de retail a declanșat un adevărat boom economic în zona acvaculturii. Regiuni cu ape reci și curate, precum Alaska, au devenit piloni de producție. De pildă, recolta de kelp (o algă brună gigant) din Alaska a depășit pragul de 344.000 de livre (aproximativ 156 de tone). Oficialii și investitorii estimează că acest sector va atinge o valoare de 100 de milioane de dolari în următorul deceniu.

Pentru bucătarii contemporani, algele au încetat de mult să fie o simplă barieră experimentală sau o curiozitate vizuală în farfurie. ele sunt privite acum ca elemente structurale ale gustului. „Le folosim exact la fel cum folosim sarea sau ierburile aromatice”, mărturisește Mandy Dixon, proprietara unui complex turistic din Alaska.

Prin acest amestec unic de sustenabilitate radicală, beneficii nutriționale greu de egalat și versatilitate aromatică, ingredientele venite din adâncurile oceanului își asigură un loc permanent în viitorul gastronomiei de zi cu zi.