ANALIZĂ | În plin sezon al grătarelor, carcasa de porc se vinde cu doar 1,50 euro/kg / În Germania, piața este suprasaturată de porcul spaniol

15 iun. 2026, Analize
ANALIZĂ | În plin sezon al grătarelor, carcasa de porc se vinde cu doar 1,50 euro/kg / În Germania, piața este suprasaturată de porcul spaniol
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Piața europeană, afectată de surplusuri și dezechilibre
  2. Consum intern în scădere și presiune pe sectorul HoReCa
  3. Retailul sprijină producția internă, iar angrosiștii sunt criticați

Piața cărnii de porc din Germania continuă să se deterioreze, după ce prețul de referință VEZG a scăzut cu 10 cenți în această săptămână, ajungând la 1,50 euro/kg greutate carcasă. Evoluția reprezintă o nouă lovitură pentru crescătorii de porci, într-un moment în care, în mod obișnuit, sezonul de grătare ar trebui să susțină cererea și prețurile.

În loc de o revenire sezonieră, sectorul suin german se confruntă cu pierderi tot mai mari, estimate la aproximativ 50 de euro pe animal cumulat pe lanțul de producție și îngrășare, nivel comparabil cu perioadele de criză din pandemia COVID-19.

Piața europeană, afectată de surplusuri și dezechilibre

Principala cauză a presiunii asupra prețurilor este supraoferta de pe piața Uniunii Europene, alimentată în special de volumele mari de carne de porc provenite din Spania.

Spania, care este cel mai mare producător european de carne de porc, a înregistrat o expansiune constantă a producției în ultimii ani, depășind Germania încă din 2021 și atingând un nivel record de aproximativ 5,25 milioane de tone anul trecut.

În contextul restricțiilor comerciale generate de focare de pestă porcină africană (PPA) și de limitările impuse de piețele asiatice, exporturile spaniole către țări terțe au scăzut, determinând redirecționarea unor volume semnificative către piața internă a UE.

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Datele disponibile indică o scădere de aproximativ 15,7% a exporturilor spaniole către țări terțe în primul trimestru din 2026, până la circa 318.000 de tone, în timp ce exporturile către alte state membre ale Uniunii Europene au crescut cu peste 20%, ajungând la aproximativ 417.000 de tone, potrivit euromeatnews.com

Această redistribuire a fluxurilor comerciale exercită o presiune directă asupra producătorilor germani, întrucât Germania își comercializează aproximativ 80% din producție pe piața comunitară.

Consum intern în scădere și presiune pe sectorul HoReCa

Pe lângă dezechilibrele din comerțul european, consumul intern este afectat de reducerea activității în sectorul restaurantelor, ceea ce diminuează cererea totală pentru carne de porc.

Astfel, chiar și în contextul unei oferte sezoniere mai reduse de animale, piața rămâne blocată într-un dezechilibru structural între ofertă și cerere.

În acest context, unii comercianți cu amănuntul din Germania au intensificat promovarea produselor de origine locală, utilizând etichete clare și programe de certificare precum sigiliul „Gutes aus Deutscher Landwirtschaft” și marcajul de origine 5xD, pentru a evidenția carnea provenită din ferme germane.

Retailul sprijină producția internă, iar angrosiștii sunt criticați

Retailerii sunt astfel prezentați ca un segment care sprijină vizibil producția internă prin transparență și comunicarea originii produselor.

În schimb, angrosiștii și o parte a industriei de catering sunt criticați pentru lipsa de transparență privind originea cărnii. În multe cazuri, produsele sunt etichetate doar ca provenind din „UE” sau sunt marcate insuficient, fără detalii clare despre țara de origine sau lanțul de producție.

Această lipsă de informare este considerată un factor care slăbește poziția producătorilor locali în fața importurilor mai ieftine.

Combinarea importurilor competitive, în special din Spania, cu cererea internă fragilă și lipsa de echilibru în lanțul de distribuție amplifică dificultățile fermierilor germani.

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