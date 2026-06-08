DSVSA Mureș: Focar de Pestă a Micilor Rumegătoare confirmat la Viișoara. Restricții pentru ovine și caprine în județ

08 iun. 2026, Articole / Reportaje
DSVSA Mureș: Focar de Pestă a Micilor Rumegătoare confirmat la Viișoara. Restricții pentru ovine și caprine în județ
Foto: Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș a anunțat, luni, confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) într-o exploatație de ovine din localitatea Viișoara. Boala este una virală, extrem de contagioasă, care afectează ovinele și caprinele și poate produce pierderi economice importante în sectorul zootehnic.

Potrivit instituției, confirmarea a fost făcută în urma investigațiilor clinice și a analizelor de laborator efectuate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

„Pesta Micilor Rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă care afectează ovinele și caprinele, având un impact economic major asupra sectorului de creștere a rumegătoarelor mici. Boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică”, a transmis DSVSA Mureș.

După confirmarea focarului, autoritățile au dispus măsuri pentru limitarea și eradicarea bolii. În cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Mureș au fost aprobate măsuri precum asanarea focarului, instituirea zonelor de protecție și supraveghere, restricționarea mișcărilor de animale receptive și intensificarea controalelor sanitar-veterinare în exploatațiile de ovine și caprine din zona afectată.

DSVSA Mureș a precizat că echipele sale desfășoară anchete epidemiologice pentru identificarea sursei infecției și a eventualelor contacte epidemiologice, precum și verificări în exploatațiile aflate în zonele supuse restricțiilor. Totodată, sunt aplicate măsuri de dezinfecție și biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului către alte ferme.

Autoritățile au solicitat crescătorilor de ovine și caprine să respecte cu strictețe măsurile impuse și să nu introducă sau să scoată animale din exploatații fără aprobarea instituțiilor competente. De asemenea, fermierii sunt îndemnați să anunțe imediat medicul veterinar sau DSVSA în cazul apariției unor simptome precum febră, secreții nazale și oculare abundente, leziuni la nivelul mucoasei bucale, diaree ori mortalități neobișnuite.

Pe teritoriul județului Mureș este deja în vigoare interdicția privind mișcarea ovinelor și caprinelor, cu excepția transportului certificat către abatoare autorizate. Măsura a fost instituită preventiv după confirmarea unor focare de variolă ovină și caprină.

Anterior, autoritățile au confirmat focare de variolă ovină și caprină în localitatea Toldal, comuna Voivodeni, unde au fost afectate 398 de ovine, în localitatea Dumbrava, comuna Vătava, cu 248 de ovine afectate, și în localitatea Malea, comuna Zau de Câmpie, unde efectivul afectat a fost de 830 de ovine. În toate cazurile au fost aplicate măsuri de asanare a focarelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
08 iun.
A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cât durează în 2026 și care sunt zilele cu dezlegare la pește
A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cât durează în 2026 și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Articole / Reportaje
08 iun.
Berlinul, invadat de omizi otrăvitoare. Locuitorii reclamă probleme de sănătate și cer intervenția autorităților
Berlinul, invadat de omizi otrăvitoare. Locuitorii reclamă probleme de sănătate și cer intervenția autorităților
Articole / Reportaje
08 iun.
FOTO | Câmpurile cu maci de lângă Timișoara, luate cu asalt pentru fotografii. Agronom: „Nu sunt macii folosiți la prăjituri”/ De ce cultura de mac rămâne RARĂ în România
FOTO | Câmpurile cu maci de lângă Timișoara, luate cu asalt pentru fotografii. Agronom: „Nu sunt macii folosiți la prăjituri”/ De ce cultura de mac rămâne RARĂ în România
Articole / Reportaje
07 iun.
Surse: Rectorul ASE, Nicolae Istudor, favorit pentru Ministerul Agriculturii în Guvernul Tomac. Are experiență în politici agricole și dezvoltare rurală
Surse: Rectorul ASE, Nicolae Istudor, favorit pentru Ministerul Agriculturii în Guvernul Tomac. Are experiență în politici agricole și dezvoltare rurală
Articole / Reportaje
07 iun.
Par simple băuturi răcoritoare, dar pot avea efecte nedorite / Băuturile care te îmbătrânesc înainte de vreme și îți dau probleme digestive, conform nutriționiștilor
Par simple băuturi răcoritoare, dar pot avea efecte nedorite / Băuturile care te îmbătrânesc înainte de vreme și îți dau probleme digestive, conform nutriționiștilor

Cele mai noi articole

Ai poftă de dulce pe tot parcursul zilei? Iată ce alimente pot stabiliza glicemia și reduce nevoia de dulciuri, conform nutriționiștilor
Ai poftă de dulce pe tot parcursul zilei? Iată ce alimente pot stabiliza glicemia și reduce nevoia de dulciuri, conform nutriționiștilor
Nitrații din apa de băut, asociați cu un risc mai mare de demență / O cană de spanac pe zi a fost legată de un risc mai mic în același studiu
Nitrații din apa de băut, asociați cu un risc mai mare de demență / O cană de spanac pe zi a fost legată de un risc mai mic în același studiu
Alina Donici, Artesana: „Cred că mămicia m-a ajutat enorm în business” / Lecțiile de leadership pe care le-a învățat construind o companie și crescând trei copii
Alina Donici, Artesana: „Cred că mămicia m-a ajutat enorm în business” / Lecțiile de leadership pe care le-a învățat construind o companie și crescând trei copii
Marinela Ardelean lansează „România din cramă în cramă”, un serial documentar dedicat vinului și enoturismului românesc
Marinela Ardelean lansează „România din cramă în cramă”, un serial documentar dedicat vinului și enoturismului românesc
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 80): „Ghidul chic al vinului spumant românesc”, cartea care te învață să alegi, să înțelegi și să asociezi corect „bulele”
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 80): „Ghidul chic al vinului spumant românesc”, cartea care te învață să alegi, să înțelegi și să asociezi corect „bulele”