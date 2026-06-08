Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș a anunțat, luni, confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) într-o exploatație de ovine din localitatea Viișoara. Boala este una virală, extrem de contagioasă, care afectează ovinele și caprinele și poate produce pierderi economice importante în sectorul zootehnic.

Potrivit instituției, confirmarea a fost făcută în urma investigațiilor clinice și a analizelor de laborator efectuate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

„Pesta Micilor Rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă care afectează ovinele și caprinele, având un impact economic major asupra sectorului de creștere a rumegătoarelor mici. Boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică”, a transmis DSVSA Mureș.

După confirmarea focarului, autoritățile au dispus măsuri pentru limitarea și eradicarea bolii. În cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Mureș au fost aprobate măsuri precum asanarea focarului, instituirea zonelor de protecție și supraveghere, restricționarea mișcărilor de animale receptive și intensificarea controalelor sanitar-veterinare în exploatațiile de ovine și caprine din zona afectată.

DSVSA Mureș a precizat că echipele sale desfășoară anchete epidemiologice pentru identificarea sursei infecției și a eventualelor contacte epidemiologice, precum și verificări în exploatațiile aflate în zonele supuse restricțiilor. Totodată, sunt aplicate măsuri de dezinfecție și biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului către alte ferme.

Autoritățile au solicitat crescătorilor de ovine și caprine să respecte cu strictețe măsurile impuse și să nu introducă sau să scoată animale din exploatații fără aprobarea instituțiilor competente. De asemenea, fermierii sunt îndemnați să anunțe imediat medicul veterinar sau DSVSA în cazul apariției unor simptome precum febră, secreții nazale și oculare abundente, leziuni la nivelul mucoasei bucale, diaree ori mortalități neobișnuite.

Pe teritoriul județului Mureș este deja în vigoare interdicția privind mișcarea ovinelor și caprinelor, cu excepția transportului certificat către abatoare autorizate. Măsura a fost instituită preventiv după confirmarea unor focare de variolă ovină și caprină.

Anterior, autoritățile au confirmat focare de variolă ovină și caprină în localitatea Toldal, comuna Voivodeni, unde au fost afectate 398 de ovine, în localitatea Dumbrava, comuna Vătava, cu 248 de ovine afectate, și în localitatea Malea, comuna Zau de Câmpie, unde efectivul afectat a fost de 830 de ovine. În toate cazurile au fost aplicate măsuri de asanare a focarelor.