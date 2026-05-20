Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că sunt analizate noi reglementări privind etichetarea și comercializarea cărnii de porc în marile lanțuri comerciale. Oficialul susține că informațiile despre proveniența produselor trebuie să fie mai vizibile și mai ușor de înțeles pentru consumatori, scrie Mediafax.

Printre măsurile analizate se numără reguli mai stricte privind vânzarea cărnii congelate după decongelare, dar și evidențierea clară a produselor provenite din animale „născute, crescute, îngrășate și procesate în România”.

Ministrul spune că aceste informații trebuie să poată fi identificate rapid pe rafturile magazinelor, pentru a încuraja consumul de carne românească și pentru a susține întregul lanț de producție locală.

„Trei RO înseamnă un lanț sănătos”

Tánczos Barna a declarat că promovarea produselor românești trebuie extinsă pe întreg lanțul alimentar, de la ferme până la procesatori și retaileri.

„Dacă dincolo de formele de sprijin pentru ferme trebuie să multiplicăm acele inițiative bune care, la nivelul marilor retaileri, au dus la creșterea consumului de carne de porc din România. Carnea provenită din porc născut în România, încă un RO. Porc îngrășat în România, încă un RO. Și procesat în România, încă un RO. Trei RO înseamnă un lanț sănătos.

Și le-am spus și colegilor și partenerilor de discuție din industria de procesare că, dacă vrem o țară sănătoasă, trebuie să avem în vedere tot lanțul. Pentru că nu ne ajută dacă într-o verigă dispare o etapă. Dacă dispare veriga de îngrășare, degeaba mai vrem să cumpărăm carne din România”, a declarat ministrul.

Acesta a avertizat că importurile masive de carne pentru procesare pot afecta întregul sector autohton.

Ministrul spune că va verifica personal toate supermarketurile

Ministrul Agriculturii a afirmat că a verificat deja, din proprie inițiativă, modul în care sunt afișate informațiile despre proveniența cărnii într-un supermarket și că va continua aceste controale fără notificare prealabilă.

„Am intrat și am încercat să identific în caserole porcul românesc și porcul din afară. E drept că nu mai am vederea ca la 20 de ani, dar mi-a fost foarte greu să citesc de unde vine carnea de porc. Nu pe toate caserolele, dar pe multe produse informația era greu de identificat. Mi-a luat câteva minute până am deslușit etichetele”, a afirmat acesta.

Tánczos Barna a spus că, din analiza preliminară, majoritatea retailerilor au programe dedicate promovării produselor românești, însă eficiența acestora diferă de la un lanț comercial la altul.

„O să merg probabil și pe exemple concrete de lanțuri comerciale, pentru că le vom analiza pe toate. Dacă tot am fost într-un magazin, o să merg la fiecare și le voi verifica pe toate la fața locului, fără să anunț”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

ANSVSA pregătește reguli pentru carnea congelată și apoi decongelată

În paralel, autoritățile analizează introducerea unor reguli privind comercializarea cărnii congelate după decongelare.

Potrivit ministrului, un ordin pregătit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ar putea interzice vânzarea cărnii congelate după decongelare ca produs refrigerat.

„În ceea ce privește vânzarea cărnii congelate după decongelare ca și carne refrigerată, un ordin al ANSVSA va lămuri probabil acest lucru și va interzice vânzarea cărnii congelate după decongelare ca fiind carne refrigerată. Este în dezbatere la ANSVSA și probabil veți primi detalii în zilele următoare”, a spus Tánczos Barna.

Ministrul consideră că o informare mai clară și campaniile de promovare a produselor românești ar putea crește consumul de carne de porc autohtonă și ar facilita alegerea consumatorilor în magazine.