Focar de pestă porcină africană aproape de granița cu România. ANSVSA activează măsuri stricte de biosecuritate în Satu Mare

08 iun. 2026, Articole / Reportaje
Focar de pestă porcină africană aproape de granița cu România. ANSVSA activează măsuri stricte de biosecuritate în Satu Mare
foto: Cynoclub | Dreamstime.com
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a activat un set de măsuri stricte de biosecuritate în județul Satu Mare, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană (PPA) într-o exploatație din Ungaria, situată în apropierea frontierei cu România.

Decizia a fost luată după ce Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a validat un plan de măsuri destinat prevenirii pătrunderii virusului pe teritoriul României.

Potrivit ANSVSA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și instituția veterinară monitorizează permanent situația epidemiologică din regiune. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, și președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, au convenit asupra aplicării rapide a măsurilor de prevenție.

Planul aprobat prevede instituirea unor zone de restricție care includ localitățile Berveni, Lucăceni, Cămin, Urziceni, Urziceni Pădure, Foieni și Viișoara. De asemenea, măsurile vizează și exploatațiile comerciale SC Csaba & Csaba SRL din Urziceni și West Pig Cooperativă Agricolă din Cămin.

Autoritățile au impus restricții privind circulația porcinelor și a produselor derivate, măsuri obligatorii de biosecuritate în exploatații, supraveghere clinică și recoltare de probe, precum și proceduri stricte pentru gestionarea cadavrelor și a furajelor.

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ANSVSA a precizat că monitorizează atent întreaga zonă de frontieră și este pregătită să extindă măsurile de control și biosecuritate de-a lungul întregii granițe cu Ungaria, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

„Sănătatea animală și protejarea fermierilor români reprezintă prioritatea noastră absolută în acest moment de alertă transfrontalieră. Am mobilizat toate resursele DSVSA Satu Mare pentru aplicarea strictă a măsurilor aprobate în CLCB. Colaborăm strâns cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu autoritățile de la frontieră pentru a ridica un zid de siguranță biologică. Nu vom tolera nicio breșă în protocoalele de biosecuritate, scopul nostru fiind izolarea imediată a riscului și prevenirea răspândirii virusului în România”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Reprezentanții ANSVSA au reamintit că pesta porcină africană nu afectează oamenii și nu prezintă risc pentru sănătatea umană. Boala poate însă provoca pierderi economice importante în sectorul zootehnic, motiv pentru care nivelul maxim de alertă va fi menținut până la stabilizarea situației epidemiologice din regiune.

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