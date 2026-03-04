Jordi Cruz, celebrul bucătar cu 3 stele Michelin și jurat la MasterChef Spania, este cunoscut pentru rigoarea și obsesia sa pentru perfecțiune. Recent, acesta a împărtășit pe rețelele sociale o „formulă matematică” pentru ceea ce mulți consideră a fi o simplă fierbere a orezului.

Secretul lui Jordi Cruz pentru orezul „bob cu bob”

Pentru Jordi, gătitul nu este după ureche niciodată. Dacă vrei un orez care să nu se transforme într-un pilaf lipicios, ci să simți boabele, urmează acești pași:

1. Spălă-l ca să elimini amidonul

Primul pas este și cel mai important pentru a obține boabe ferme. Pune 500 g de orez cu bob rotund într-o sită și spală-l sub jet de apă rece până când apa care curge devine perfect limpede. Această etapă elimină excesul de amidon, principalul vinovat pentru „lipiceală”.

2. Raportul de aur între apă și orez și câtă sare trebuie la fiert

Pune cele 500 de g de orez spălat într-o cratiță și adaugă exact 600 ml de apă și 5 g de sare. Amestecă bine acum, pentru a distribui sarea uniform. Din acest moment, lingura este interzisă.

3. Tehnica „4-10-5”

Succesul acestei rețete stă în controlul temperaturii și al aburului:

Foc puternic (4 minute): Pune capacul pe cratiță și lasă orezul să fiarbă la intensitate maximă timp de 4 minute. Nu ridica sub nicio formă capacul!

Foc minim (10 minute): După cele 4 minute, redu focul la intensitatea cea mai mică. Menține gătirea încă 10 minute, tot cu capacul pus.

Repaus (5 minute): Oprește focul complet. Lasă orezul să se odihnească încă 5 minute, fără să te atingi de capac. Aburul rezidual va termina de gătit miezul bobului în mod uniform.

4. Rezultatul: un orez perfect

Doar după ce s-au scurs cele 5 minute de repaus poți ridica în sfârșit capacul. Rezultatul? Un orez perfect, cu boabe separate, ce poate fi folosit ca bază pentru o garnitură elegantă sau pur și simplu consumat ca atare.