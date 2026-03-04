Jordi Cruz, celebrul bucătar cu 3 stele Michelin și jurat la MasterChef Spania, este cunoscut pentru rigoarea și obsesia sa pentru perfecțiune. Recent, acesta a împărtășit pe rețelele sociale o „formulă matematică” pentru ceea ce mulți consideră a fi o simplă fierbere a orezului.
Pentru Jordi, gătitul nu este după ureche niciodată. Dacă vrei un orez care să nu se transforme într-un pilaf lipicios, ci să simți boabele, urmează acești pași:
Primul pas este și cel mai important pentru a obține boabe ferme. Pune 500 g de orez cu bob rotund într-o sită și spală-l sub jet de apă rece până când apa care curge devine perfect limpede. Această etapă elimină excesul de amidon, principalul vinovat pentru „lipiceală”.
Pune cele 500 de g de orez spălat într-o cratiță și adaugă exact 600 ml de apă și 5 g de sare. Amestecă bine acum, pentru a distribui sarea uniform. Din acest moment, lingura este interzisă.
Succesul acestei rețete stă în controlul temperaturii și al aburului:
Foc puternic (4 minute): Pune capacul pe cratiță și lasă orezul să fiarbă la intensitate maximă timp de 4 minute. Nu ridica sub nicio formă capacul!
Foc minim (10 minute): După cele 4 minute, redu focul la intensitatea cea mai mică. Menține gătirea încă 10 minute, tot cu capacul pus.
Repaus (5 minute): Oprește focul complet. Lasă orezul să se odihnească încă 5 minute, fără să te atingi de capac. Aburul rezidual va termina de gătit miezul bobului în mod uniform.
Doar după ce s-au scurs cele 5 minute de repaus poți ridica în sfârșit capacul. Rezultatul? Un orez perfect, cu boabe separate, ce poate fi folosit ca bază pentru o garnitură elegantă sau pur și simplu consumat ca atare.
