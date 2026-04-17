Regiunea Banat a obținut titlul de Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028, în urma evaluării realizate de International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), organizația care coordonează acest program la nivel european.

Anunțul urmează să fie făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la Consiliul Județean Timiș, după vizita juriului desfășurată în perioada 13-16 aprilie, când evaluatorii au analizat dosarul de candidatură și au avut întâlniri cu actorii locali implicați în proiect.

„A fost o mobilizare extraordinară, cu entuziasm și profesionalism, lucruri pe care juriul le-a observat. Aproape 200 de oameni au fost implicați în aceste zile. (…) Ei sunt foarte încântați și chiar s-au exprimat în sensul că vom fi prezentați ca Best Practice pe platforma regiunilor gastronomice europene și internaționale”, a declarat Simona Neumann, președintele Visit Timiș și coordonatorul proiectului.

Titlul confirmă strategia începută după anul 2023, când Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii, și marchează un nou proiect major pentru vestul României.

Conceptul de Regiune Gastronomică Europeană depășește zona culinară strictă și include legături cu turismul, cultura și industriile creative. În perioada premergătoare anului 2028, dar și pe parcursul acestuia, în Banat vor fi organizate evenimente gastronomice, festivaluri culturale și proiecte artistice, cu scopul de a atrage turiști și de a consolida identitatea regională.

România a mai deținut acest titlu o singură dată, în 2019, prin Sibiu. Experiența acumulată atunci, dar și infrastructura și rețeaua de parteneri dezvoltate în jurul programului Timișoara 2023, au contribuit la consolidarea candidaturii Banatului.

Proiectul este coordonat de Consiliul Județean Timiș, alături de organizații din turism, educație și sectorul agroalimentar, și pune accent pe patrimoniul multicultural al regiunii, pe producătorii locali și pe dezvoltarea sustenabilă.

Titlul este acordat anual mai multor regiuni care îndeplinesc criterii legate de promovarea gastronomiei locale și a educației alimentare. În anii recenți, statutul a fost deținut de regiuni precum Sicilia (2025) sau Kvarner și Gozo (2026).

Pentru Banat, obiectivul declarat este ca impactul proiectului să continue și după 2028, prin programe care să susțină turismul și economia locală pe termen lung.