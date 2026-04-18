Primăvara aduce cu ea una dintre cele mai iubite trufale: cartofii noi. Fragezi și cu coajă fină nu au nevoie de gătiri complicate. Iată cinci moduri simple și rapide, prin care poți transforma cartofii noi într-un prânz crocant și delicios sau într-o garnitură foarte apreciată.

Cartofi noi la cuptor. Cu o singură lingură de ulei

Aceasta este rețeta de bază pentru oricine își dorește gustul inconfundabil al cartofilor prăjiți, dar într-o variantă mult mai sănătoasă. Secretul constă în tăierea lor uniformă și uscarea lor bine înainte de a fi puși în tavă. Cu doar o lingură de ulei și câteva condimente, obții acea crustă aurie și un interior moale, fără a folosi baia de ulei. Este garnitura perfectă, dar pot fi mâncați și simpli, cu un sos de usturoi.

Pui cartofii spălați, uscați și tăiați într-o tavă de cuptor. Îi stropești cu puțin ulei. Și îi coci la 200 de grade jumătate de oră. După 20 de minute, amesteci puțin să se coacă pe toate părțile.

Cartofi zdrobiți la cuptor

O metodă care a făcut furori pe internet și pe bună dreptate pentru că sunt excelenți. Cartofii noi se fierb puțin în coajă (5-15 minute, în funcție de mărime) până devin moi, apoi se „zdrobesc” ușor cu un pahar sau o presă de piure direct în tava de copt.

Obținem o suprafață neregulată care devine extrem de crocantă la cuptor. Se pune brânză rasă deasupra și se bagă la cuptor 10 minute la 200 de grade să se gratineze și să devină crocanți.

Se servesc cu un mujdei preparat din ustroi verde.

Cartofi la tavă cu parmezan

Dacă vrei să aduci o notă elegantă prânzului tău, parmezanul este ingredientul magic. Această rețetă presupune crearea unei „cruste” de parmezan direct în tăva de copt.

Cartofii noi, spălați, uscați și tăiați pe jumătate, se așază cu partea tăiată în tava unsă cu unt și presărată cu parmezan. Punem parmezan și deasupra.

La final, vei avea niște cartofi cu o crustă de brânză crocantă și sărată care se topește în gură.

Cartofi gratinați cu bacon și brânză

Pentru momentele în care cartofii noi trebuie să devină felul principal, varianta gratinată este soluția ideală. Combinația de cartofi noi, bucățele rumenite de bacon și un strat generos de brânză care se întinde este definiția unui comfort food.

Se prepară rapid la cuptor și sunt atât de bogați în arome încât nu mai au nevoie de nimic altceva lângă ei, poate doar de o salată verde.

Îi spălăm, uscăm, tăiem în jumătăți și îi pregătim în tavă cu parmezanul. Punem tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 20-30 de minute, depinde de dimensiunea cartofilor.

Cartofi noi la friteuzc cu aer cald, cu sos grecesc tzatziki

Dacă ești pe fugă și vrei un rezultat garantat, friteuza cu aer cald este cel mai bun prieten al cartofilor noi. Aceștia se coc mult mai rapid și capătă o textură uniformă.

Evident îi speli, usuci și pulverizezi cu puțin ulei, să prindă crustă.

Pentru a echilibra gustul servește-i alături de un sos tzatziki răcoros, făcut din iaurt grecesc, castraveți și mult usturoi. Este o combinație care te duce cu gândul la vară, la mare și la Grecia. Bun, fresh și extrem de rapid de pregătit.

Sfat meu: Indiferent de metoda aleasă, nu curăța cartofii noi de coajă! Aceasta este foarte subțire, plină de vitamine și oferă acea textură crocantă după coacere care face toată diferența.