Pofta de dulce care apare seara este una dintre cele mai frecvente probleme observate în special la femeile de peste 40 de ani, spune nutriționistul Tania Fântână. Potrivit acesteia, cauza nu ține în primul rând de lipsa de voință, ci de felul în care arată întreaga zi, de la alimentație până la nivelul de stres și odihnă.

„Seara este, de fapt, momentul în care corpul trage linie”, explică specialistul. Printre cauzele principale se numără mesele insuficiente sau dezechilibrate în prima parte a zilei, care duc la un deficit de energie compensat prin nevoia de zahăr, dar și oboseala acumulată și nevoia de relaxare. În multe cazuri, dulcele devine o formă rapidă de confort emoțional.

După 40 de ani, intervin și factorii hormonali. Fluctuațiile de estrogen și scăderea progesteronului, specifice perioadei de perimenopauză, pot crește apetitul și sensibilitatea la insulină, favorizând pofta de dulce, mai ales seara. În același timp, somnul insuficient influențează hormonii foamei și sațietății, ceea ce accentuează acest comportament.

Consumul frecvent de dulciuri seara poate duce la creșteri rapide ale glicemiei, secreție crescută de insulină și, în timp, la acumulare de grăsime, în special în zona abdominală. De asemenea, poate afecta calitatea somnului și nivelul de energie din ziua următoare.

Pentru a ține sub control aceste pofte, nutriționistul recomandă câteva măsuri simple: mese regulate și echilibrate în prima parte a zilei, evitarea săritului peste mese, o cină care să conțină proteine și grăsimi sănătoase, dar și crearea unor ritualuri de relaxare care nu implică mâncarea. Somnul rămâne un factor esențial.

Un obicei frecvent, acela de a sări peste micul dejun după o seară cu excese, nu rezolvă problema. „Corpul nu funcționează pe principiul: compensez azi ce am greșit ieri, funcționează pe echilibru constant”, subliniază Tania Fântână.

În concluzie, pofta de dulce de seară nu este cauza dezechilibrelor, ci semnalul că acestea s-au acumulat pe parcursul zilei.