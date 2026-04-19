19 apr. 2026
Hrană pentru copii, contaminată cu otravă de șobolani / Ancheta se extinde în cazul HiPP, după apariția unui suspect: Austria, Cehia și Slovacia investigează
foto Pexels

Autoritățile din Austria, Cehia și Slovacia investighează un caz grav de contaminare a unor borcane cu hrană pentru copii. Produse HiPP au fost retrase din magazine, după ce unul dintre ele a fost depistat cu otravă de șobolani, potrivit Agerpres.

Organele de poliție din Austria, Cehia și Slovacia au desfășurat duminică cercetări într-un caz de șantaj, în care un suspect ar fi contaminat cu otravă de șobolani borcane cu hrană pentru copii produse de HiPP, potrivit DPA.

Producătorul a anunțat încă de vineri seara retragerea, din motive de siguranță, a unui întreg sortiment de borcane cu hrană pentru copii din peste 1.000 de supermarketuri SPAR din Austria.

Borcane contaminate descoperite în mai multe țări

Sâmbătă, un client din landul Burgenland a predat autorităților un borcan suspect, care nu fusese consumat. Testele au confirmat prezența otrăvii de șobolani.

Poliția a transmis că există indicii privind existența unui al doilea borcan contaminat, care ar fi putut ajunge tot în Burgenland.

Între timp, investigația s-a extins și în alte țări. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Clemens Preysing, borcane contaminate au fost identificate și în Cehia și Slovacia, unde toate produsele din magazine au fost retrase preventiv de la vânzare.

Autoritățile vorbesc despre o tentativă de șantaj

Autoritățile austriece consideră că producătorul este ținta unui șantaj. Părinții au fost sfătuiți să verifice produsele cumpărate: borcanele suspecte pot fi recunoscute după un autocolant alb cu un cerc roșu la baza recipientului.

„Incidentul nu este în niciun caz legat de calitatea produsului sau de fabricaţie, este vorba de o interferenţă criminală externă”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Acesta a precizat că alte țări care nu sunt incluse în investigație nu sunt afectate.

Și Agenția pentru Sănătate și Siguranță Alimentară din Austria a transmis că acest caz este tratat drept o tentativă de șantaj care vizează producătorul de hrană pentru copii.

 

