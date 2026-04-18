Oliviu Matei, profesor universitar specializat în inteligență artificială, se numără printre cei mai activi inovatori din domeniul tehnologiilor aplicate în agricultură. Cu peste 25 de brevete de invenție și responsabilități importante în gestionarea bugetului de cercetare agricolă din România, acesta dezvoltă proiecte care îmbină automatizarea cu sustenabilitatea. Nu degeaba el este cel care are pe mână tot bugetul României, de cercetare în agricultură.

Ce este proiectul Mushnomics

Proiectul Mushnomics este unul dintre proiectele dragi profesorului universitar și antreprenorului Oliviu Matei. Cercetarea a durat 36 de luni, iar bugetul total a fost de 982.000 euro.

„Proiectul Mushnomics este acel proiect absolut extraordinar, realizat cu parteneri din Irlanda, din Grecia, din Copenhaga, din Ungaria”, a spus cercetătorul, în cadrul podcastului ”Agricultura în schimbare”, un proiect G4Food.

Containere echipate cu hardware specializat și dispozitive Internet of Things (IoT)

În cadrul proiectului, o fermă prototip va fi alcătuită din trei containere. Două dintre acestea vor fi echipate cu hardware specializat și dispozitive Internet of Things (IoT) pentru cultivarea propriu-zisă a ciupercilor, în timp ce al treilea container va fi dedicat producerii substratului pasteurizat în condiții strict controlate. Această structură modulară permite scalarea rapidă și adaptarea la diverse contexte logistice și comerciale.

Un element esențial al inițiativei este integrarea principiilor bioeconomiei circulare. Astfel, zațul de cafea uzat, colectat din restaurante și cafenele, devine materie primă pentru cultivarea ciupercilor de tip oyster (Pleurotus). Această soluție contribuie simultan la reducerea deșeurilor organice și la crearea unui lanț valoric sustenabil. . Proiectul reunește un parteneriat echilibrat între cercetare și mediul de afaceri, implicând universități și actori industriali din Danemarca, Ungaria, Irlanda și România, într-un model de colaborare 50-50.

Oliviu Matei: „Pleurotus-ul crește în celuloză, nu în pământ!”

„Am dezvoltat containere complet inteligente și automatizate pentru creșterea pleurotus-ului. Pleurotus-ul crește în celuloză, nu pământ. Are nevoie de celuloză, de rumeguș sau mă rog, alt substrat format din hârtie și vegetale.

Noi am dezvoltat softul pentru colectarea zațului sau mă rog, resturile vegetale și de cafea, de la din industria horeca, amestecate cu hârtie curată. În principiu îți dă un substrat suficient de bun pentru creșterea pleurotus-ului.

Adică dacă nu ai rumeguș sau paie, poți folosi zațul de cafea și vegetale. Vorbim și de circularitate, pentru că știm clar că sunt pierderi uriașe în restaurante, pe partea de legume și pe partea de zaț, care oricum se aruncă, nu ai ce face cu el. Și uite așa le poți transforma în în produse”, a afirmat Oliviu Matei, la „Agricultura în schimbare”.

Un alt pilon important al proiectului îl reprezintă strategia „zero deșeuri”. Substratul uzat rezultat din cultivarea ciupercilor (SMS) este evaluat pentru reutilizare în alte procese, contribuind astfel la extinderea ciclului de viață al resurselor.

În ansamblu, MUSHNOMICS deschide drumul către o agricultură urbană și periurbană mai eficientă, sustenabilă și rezilientă, redefinind modul în care sunt produse și valorificate ciupercile în economia viitorului.