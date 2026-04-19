Conopida este, de multe ori, trecută cu vederea sau gătită în variante clasice, fără prea multă aromă. În această rețetă, însă, este coaptă până devine ușor caramelizată și combinată cu un sos cremos de tahini și lămâie, nuci de pin crocante și mentă proaspătă. Rezultatul este o garnitură simplă, dar surprinzător de gustoasă, potrivită atât lângă carne, cât și ca fel principal ușor, potrivit nutritiousdeliciousness.

Conopida este condimentată și coaptă la cuptor până se rumenește ușor și capătă margini crocante, apoi este completată de un sos cremos de tahini cu lămâie, nuci de pin prăjite și mentă proaspătă. Rezultatul este un preparat echilibrat, cu texturi diferite, crocant, fin și aromat, care poate fi servit atât ca garnitură lângă carne, cât și ca fel principal ușor, în zilele în care vrei ceva mai simplu.

Ingrediente

conopidă

sos tahini cu lămâie

nuci de pin

ulei de măsline

mentă proaspătă

sare cu usturoi

boia afumată

piper negru

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 220°C.

Prepară sosul de tahini cu lămâie amestecând ingredientele într-un blender până obții o textură cremoasă și omogenă. Lasă-l deoparte câteva minute pentru a permite aromelor să se combine.

Spală și usucă bine conopida, apoi taie-o în buchețele mici. Așază-le într-o tavă, stropește-le cu ulei de măsline și adaugă boia afumată, piper și sare cu usturoi. Amestecă bine pentru a distribui uniform condimentele.

Coace conopida timp de aproximativ 25 de minute, până când marginile devin rumenite și ușor caramelizate.

Între timp, prăjește nucile de pin într-o tigaie, la foc mediu, până devin aurii.

După coacere, transferă conopida pe un platou, adaugă sosul de tahini și presară nucile de pin. Completează cu mentă proaspăt tocată.

Sfaturi utile

Nu sări peste preîncălzirea cuptorului — temperatura ridicată este esențială pentru caramelizare. Nu aglomera tava, altfel conopida se va găti la abur și nu va deveni crocantă. Asigură-te că uleiul acoperă uniform buchețelele, pentru a preveni uscarea.

Folosește sare cu usturoi, nu usturoi proaspăt, deoarece acesta se poate arde la temperaturi ridicate și poate da un gust amar. Adaugă sosul doar înainte de servire, pentru a păstra textura crocantă.

Preparatul se păstrează la frigider, într-un recipient închis ermetic, timp de 3–5 zile.

Cu ce o poți servi

Se potrivește cu o varietate de preparate din carne sau pui, dar poate fi și un fel principal ușor, în meniuri vegetariene.

Variante și înlocuiri

Sosul de tahini este foarte versatil și poate fi folosit și pentru alte legume coapte, precum broccoli, sparanghel, cartofi dulci sau morcovi. Dacă nu îți place menta, o poți înlocui cu mărar, rozmarin sau pătrunjel.

Nucile de pin pot fi înlocuite cu caju, migdale sau nuci, ideal prăjite pentru un gust mai intens. Poți adăuga și puțin suc de lămâie pentru un plus de prospețime sau fulgi de ardei iute pentru o notă picantă.

Dacă preferi un sos mai gros, redu cantitatea de apă și servește-l separat, ca dip.

Ce să ai în vedere când prepari conopida la cuptor

Una dintre cele mai frecvente greșeli este aglomerarea tăvii. Dacă buchețelele nu au suficient spațiu între ele, nu se vor rumeni, ci se vor găti la abur, iar textura nu va mai fi crocantă.

Conopida nu trebuie opărită înainte, atâta timp cât este tăiată în bucăți mici și bine uscată. În aceste condiții, se va coace uniform și va căpăta acea crustă ușor caramelizată.

Sosul de tahini se adaugă abia la final, după coacere. Dacă este pus dinainte, poate împiedica rumenirea și va schimba textura preparatului.

În ceea ce privește combinațiile, tahini este un sos care se potrivește foarte bine cu legumele, mai ales atunci când este completat de lămâie, care îi adaugă prospețime.