După Paște cu siguranță rămân multe ouă fierte. Și destulă lume se întreabă dacă ar putea fi congelate.
În sensul, că o parte a oului fiert se poate congela, respectiv gălbenușul. Albușul îl puteți folosi la diverse preparate precum salate, aperitive etc. Eu de exemplu am făcut niște cartofi franțuzești cu albușurile.
Gălbenușul de ou are nenumărate beneficii pentru sănătate: reprezintă o sursă nutritivă complexă și densă, concentrând majoritatea vitaminelor (A, D, E, K și complexul B) și mineralelor esențiale (fier, calciu, zinc) ale oului, precum și acizi grași vitali precum Omega-3 și acidul arahidonic, benefici pentru sănătatea neurologică, oculară și a pielii.
Deși conține o cantitate semnificativă de colesterol (aprox. 210 mg), studiile recente sugerează că acesta poate îmbunătăți raportul dintre colesterolul „bun” (HDL) și cel „rău” (LDL), fiind un aliment valoros pentru dezvoltarea copiilor și susținerea funcțiilor organismului.
Totuși, din cauza densității lipidice, experții recomandă un consum moderat (aproximativ un ou pe zi sau patru gălbenușuri pe săptămână) pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau diabet, subliniind importanța echilibrului în dieta zilnică.
Decongelarea se face la fel ca la carne sau alte produse. Treptat, în frigider. Niciodată la temperatura camerei sau în apă fierbinte.
Decongelarea treptată la temperatură sigură nu permite modificările de textură.
Albușurile ar părea la prima vedere mai ușor de congelat, dar nu e așa. Albușurile își schimbă textura la decongelare și nu mai pot fi consumate. Așa că NU le congelăm.
Nu uitați că astfel de trucuri sunt extrem de utile nu doar pentru a nu arunca alimente, ci și pentru a economisi bani. În România din păcate, grija de a refolosi resturile alimentare și a nu arunca mâncarea nu este încă intrată în obiceiurile curente ale românilor.
