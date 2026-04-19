Alimentele care accelerează refacerea musculară / Ce trebuie să mănânci după antrenament, conform specialiștilor, pentru ca mușchii să se refacă mai repede

19 apr. 2026, Fitness
FOTO: Freepik

Refacerea musculară nu depinde doar de odihnă, ci și de alimentație. Specialiștii în nutriție subliniază că ceea ce consumăm după efort fizic are un rol esențial în repararea fibrelor musculare și în reducerea durerilor apărute după antrenament.

După activitate fizică, mușchii suferă micro-leziuni, iar organismul are nevoie de nutrienți pentru a le repara și pentru a reconstrui țesutul muscular. În acest proces, proteinele și carbohidrații joacă un rol central

Experții recomandă consumul a aproximativ 20–40 de grame de proteine după antrenament, pentru a stimula procesul de refacere musculară, conform gesundheitstrends.com. În același timp, carbohidrații ajută la refacerea rezervelor de glicogen, principala sursă de energie utilizată în timpul efortului.Combinația dintre aceste două tipuri de nutrienți este considerată esențială pentru o recuperare eficientă.

 Alimentele recomandate pentru refacerea musculară

Printre cele mai eficiente alimente pentru regenerarea mușchilor se numără produsele bogate în proteine de calitate și nutrienți antiinflamatori.

Pe lista recomandată de specialiști se regăsesc:

  • ouăle, considerate o sursă completă de aminoacizi necesari refacerii fibrelor musculare
  • peștele gras, precum somonul, bogat în acizi grași omega-3 care reduc inflamația
  • carnea slabă de pui sau curcan, care furnizează proteine esențiale pentru creșterea musculară
  • iaurtul grecesc sau brânza de vaci, care combină proteinele cu carbohidrații
  • De asemenea, carbohidrații complecși și fructele joacă un rol important:
  • bananele și kiwi ajută la refacerea energiei și la prevenirea crampelor datorită conținutului de potasiu
  • cartofii dulci și cerealele integrale contribuie la refacerea rezervelor de energie
  • fructele de pădure și legumele verzi, precum spanacul, oferă antioxidanți care reduc inflamația
Hidratarea și nutrienții suplimentari

Pe lângă alimentație, hidratarea este esențială pentru refacerea musculară. De asemenea, anumite alimente, precum sucul de cireșe sau pepenele, pot contribui la reducerea durerilor musculare și la accelerarea recuperării

Specialiștii subliniază că organismul are nevoie nu doar de proteine, ci și de vitamine și minerale pentru a susține procesele de regenerare. Nutrienții pot fi consumați într-un interval de câteva ore după efort, fără a afecta eficiența recuperării.

Refacerea musculară este un proces complex, în care alimentația joacă un rol decisiv. Specialiștii recomandă o combinație echilibrată de proteine, carbohidrați și alimente bogate în antioxidanți, pentru a reduce inflamația și a accelera regenerarea. Astfel, alegerea corectă a alimentelor după efort poate face diferența între o recuperare rapidă și una întârziată, influențând direct performanța și starea generală de sănătate.

