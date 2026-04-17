Dacă te plimbi prin piețele din Alicante sau regiunea Valencia în timpul verii, vei observa cu siguranță o legumă bizară: lungă, subțire și răsucită ca un șarpe. Localnicii îi spun alficoz (sau alficòs în valenciană). Deși la prima vedere și la gust pare un castravete, povestea e puțin diferită: această plantă este, de fapt, o varietate de pepene care nu a mai apucat să se îndulcească.

„Trompa” din Novelda

Prima mențiune importantă despre această plantă datează din 1795. Botanistul Antonio Josef Cavanilles o descria în scrierile sale ca fiind o curiozitate cultivată intens în localitatea Novelda. El o compara cu o „trompă” lungă și cilindrică, observând că localnicii o consumau „crudă, fără niciun condiment, exact ca pe pepeni”.

Cavanilles nota că, deși lui i s-a părut puțin insipidă (probabil pentru că nu era obișnuit cu ea), recolta era extrem de valoroasă pentru agricultori, aducând profituri considerabile în acele vremuri.

Pepenele care pretinde că ar fi castravete

Numele său științific este Cucumis melo flexuosus. Deși face parte din aceeași familie cu castravetele comun (Cucumis sativus), alficoz-ul aparține, din punct de vedere genetic, speciei pepenelui galben.

Din acest motiv, este cunoscut sub numeroase denumiri în jurul lumii:

În Spania: Pepene-șarpe, castravete de Alicante sau cohombro.

În alte țări: Castravete armenesc, kakri (în India) sau feggous (în Maroc).

- articolul continuă mai jos -

Caracteristici și experiență culinară

Alficoz-ul este o legumă de vară care adoră soarele mediteranean. Iată ce îl face special:

Textura: Este extrem de crocant. Spre deosebire de castravetele clasic, alficoz-ul nu are acel miez apos și moale; este ferm de la un capăt la altul. Pielea: Coaja sa este fină, verde-deschis și brăzdată de șanțuri longitudinale. Un mare avantaj este că nu trebuie curățat de coajă, se spală și se mănâncă întreg, coaja fiind subțire și ușor de digerat. Digestia: Este mult mai „prietenos” cu stomacul decât castravetele obișnuit, fiind faimos pentru faptul că nu provoacă acea senzație de indigestie post-consum. Pentru că de multe ori castravetele nu e ușor de digerat pentru anumite persoane.

Valoare nutrițională

Fiind compus în cea mai mare parte din apă, este aliatul perfect împotriva caniculei. Are doar 30 de calorii la 100 de grame și este bogat în potasiu, magneziu, calciu și vitaminele C și B.

Cum se consumă/ De la salate la „gazpacho”

Deși poate fi mâncat pur și simplu cu puțină sare și ulei de măsline, alficoz-ul este vedeta salatelor de vară din regiunea Levantului spaniol.

O rețetă tradițională deosebită este gazpacho rustic (sau picadillo). Spre deosebire de varianta fină, cremoasă, din Andaluzia, acesta este un gazpacho „tocat la cuțit”:

Se toacă mărunt roșii bine coapte, alficoz, ceapă și ardei.

Se adaugă apă foarte rece, ulei de măsline, oțet și sare.

Secretul este adăugarea de mentă proaspătă și un praf de boia dulce, care îi oferă o notă răcoritoare și afumată în același timp.

Producția de alficoz în declin

Din păcate, cultivarea alficoz-ului este în scădere. Deoarece se ofilește mai repede decât castraveții de seră și este dificil de transportat pe distanțe mari din cauza formei sale neregulate, marile supermarketuri îl evită. El rămâne însă o mândrie a micilor producători locali și a celor care prețuiesc biodiversitatea agricolă.

„Acest soi de castraveți se găsește numai aici în zona noastră, a declarat pentru G4Food.ro, Lucian Burca, proprietaru unui mic magazin de legume și fructe din Alicante. Cartierul nostru este pe malul mării și pe lângă rezidenții permanenți sunt și mulți spanioli din Madrid care au apartamente de vacanță aici și când vin în sezon, cumpără acești castraveți, le plac foarte mult. Și nu-i găsesc decât în Alicante”.