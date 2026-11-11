ABC în bucătărie | Unde trebuie să ții cartofii ca să nu încolțească repede / Fructul de care ar trebui să-i ții departe

11 nov. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Unde trebuie să ții cartofii ca să nu încolțească repede / Fructul de care ar trebui să-i ții departe
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Cuprins
  1. Nu-i lăsa pe blatul luminat al bucătăriei
  2. Punga de hârtie este mai bună decât una închisă din plastic
  3. De ce nu ar trebui păstrați lângă mere
  4. Dar ce facem cu ceapa?

Cartofii cumpărați în cantități mai mari ajung adesea, după câteva săptămâni, moi, verzi sau plini de muguri. Problema nu este întotdeauna vechimea lor, ci locul în care sunt depozitați. Lumina, căldura și apropierea anumitor fructe pot accelera deteriorarea și încolțirea, potrivit Grazia, care citează recomandările Iowa State University. Dar pentru păstrarea pe termen mai lung, cartofii au nevoie în primul rând de întuneric și temperatură scăzută. Iowa State University recomandă aproximativ 4°C și o umiditate relativă ridicată, de 90-95%, în condiții de depozitare controlată. Expunerea la lumină favorizează înverzirea, iar temperaturile ridicate grăbesc apariția colților.

Într-o locuință obișnuită este dificil să obținem exact asemenea condiții. Un beci răcoros este una dintre cele mai bune variante. Pot funcționa și o cămară rece, un dulap aflat departe de sursele de căldură sau un garaj în care temperatura nu scade sub limita de îngheț.

În Europa, recomandările practice sunt ceva mai permisive. European Food Information Council indică pentru gospodării un loc răcoros și întunecos, ideal în jur de 7-12°C.

Nu-i lăsa pe blatul luminat al bucătăriei

Una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea cartofilor într-un coș expus luminii. Lumina stimulează formarea clorofilei, ceea ce explică nuanța verde pe care o pot căpăta tuberculii. Înverzirea poate fi însoțită de creșterea concentrației unor glicoalcaloizi naturali, precum solanina, care pot deveni problematici în cantități mari. De asemeena, căldura din apropierea cuptorului, caloriferului sau mașinii de spălat vase poate grăbi, la rândul său, încolțirea.

Punga de hârtie este mai bună decât una închisă din plastic

Dacă nu există o cămară rece, cartofii pot fi păstrați într-o pungă de hârtie, într-o cutie de carton sau într-un recipient care permite circulația aerului. Acestea îi protejează de lumină fără să rețină excesiv umezeala. Pungile de plastic complet închise pot favoriza acumularea condensului și apariția putregaiului.

Cartofii nu trebuie spălați înainte de depozitare. Apa rămasă pe coajă poate accelera alterarea. Pământul în exces poate fi îndepărtat cu o perie sau o cârpă uscată.

De ce nu ar trebui păstrați lângă mere

Grazia atrage atenția și asupra unui truc răspândit potrivit căruia un măr pus în sacul cu cartofi ar împiedica apariția mugurilor. Recomandările Iowa State University spun contrariul. Merele și alte fructe aflate în proces de coacere eliberează etilenă, iar aceasta poate favoriza încolțirea cartofilor. Din acest motiv, universitatea recomandă ca merele și cartofii să fie păstrați separat.

European Food Information Council recomandă, la rândul său, evitarea depozitării lângă fructe și legume care produc etilenă, precum merele, bananele, roșiile, prunele, avocado sau kiwi.

Există însă și cercetări recente care sugerează că efectul etilenei poate varia în funcție de temperatură și condițiile de depozitare. Un studiu din 2024 a constatat că merele au redus încolțirea unor cartofi păstrați timp de 30 de zile la temperatura camerei, însă autorii au observat și diferențe privind degradarea și conținutul de zaharuri și au cerut cercetări suplimentare.

Pentru depozitarea casnică pe termen mai lung, recomandarea practică rămâne însă separarea cartofilor de mere și alte fructe care produc multă etilenă.

Dar ce facem cu ceapa?

Nici cartofii și ceapa nu sunt parteneri ideali pentru depozitare. Ceapa are nevoie de un spațiu mai uscat și bine ventilat, iar condițiile optime diferă de cele necesare cartofilor. Din acest motiv, cele două sunt mai bine păstrate separat.

Totuși, un cartof încolțit nu trebuie neapărat aruncat. Dacă tuberculul este încă ferm și are doar câțiva muguri mici, aceștia pot fi îndepărtați generos înainte de preparare. La fel, mici porțiuni verzi pot fi tăiate în profunzime. În schimb, un cartof foarte moale, zbârcit, puternic încolțit sau cu suprafețe mari verzi este mai bine să fie aruncat. Gustul amar este, de asemenea, un semnal că nu ar trebui consumat.

Regula cea mai simplă rămâne astfel una clasică: cartofii rezistă mai mult într-un loc răcoros, întunecos și bine aerisit, departe de căldură, lumină și coșul cu fructe.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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