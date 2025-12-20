Ouăle sunt mereu o soluție rapidă și binevenită pentru un aport proteic la o masă, deci cu atât mai bine să descoperim alte posibilități de a le găti. La Milano se practică mult metoda ouălor fierte, date prin pesmet și apoi prăjite rapid în baie de ulei. Cam cum am face un snițel, dar folosind un ou fiert, nu carne. Sau, privind altfel, un fel de ouă pané dar fără să le mai dăm și prin ou, ar fi contraintuitiv și excesiv.

Dacă vrem să introducem puțin în context rețeta, o putem vedea ca o versiune de scotch eggs, dar fără carne. În cazul rețetei englezești, ouăle fierte tari sunt învelite cu o compoziție ca de chiftele și apoi trecute prin pesmet și prăjite. În vreme ce le uova alla milansese se fierb mult mai puțin, trebuie să rămână moi înăuntru, și se trec doar prin pesmet.

Dacă adăum un ou alături de orice garnitură simplă de iarnă, chiar din legume congelate, cum ar fi spanac, broccoli, varză de Bruxelles, sparanghel, anghinare etc sotate rapid în puțin ulei, iată soluția pentru un prânz rapid, interesant și echilibrat. Cu atât mai mult dacă învățăm să prăjim corect alimentele, pentru a nu le altera calitățile.

Mai jos o rețetă propusă de chef Cesare Battisti de la Ratanà, unul dintre cele mai cunoscute și populare restaurante contemporane de la Milano.

Ingrediente pentru 4 ouă

• 4 ouă

• 2 l apă

• 120 ml oțet de vin alb

• 300 g Grana Padano sau Parmigiano Reggiano

• pesmet

• ulei de floarea soarelui pentru prăjit

•sare, piper

Procedeu

Aducem apa la punctul de fierbere într-o oală împreună cu oțetul de vin alb și dăm drumul în ea la ouă, cu atenție să nu se spargă. Le fierbem circa 4 minute, trebuie să rămână moi. Când sunt gata, le ținem să se răcească în apă rece.

Apoi le decojim și le uscăm cu hârtie absorbantă de bucătărie. Le tăvălim prin pesmet exact ca și cum am face un șnițel pe care nu îl dăm prin ou, ci doar prin pesmet. Le prăjim în baie de ulei, folosind ulei de floarea soarelui, indicat la prăjit pentru că are un punct de fum ridicat.

Pentru o garnitură de spanac, de exemplu, e suficient să eliminăm uleiul din tigaie și în puțin ulei de măsline să sotăm rapid o pungă de spanac congelat. E nevoie de circa 10 minute, iar după preferințe putem completa uleiul cu puțin usturoi și ardei iute. Firește, completăm spre final cu sare și piper.

Evident că nimic nu ne poate împiedica să le combinăm și cu o salată verde proaspătă, mai ales vara.