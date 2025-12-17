Există în ultimii ani numeroase discuții în legătură cu tehnica de prăjire a alimentelor, tot mai puțin recomandată de către nutriționiști. Dar, dincolo de cantitatea relativă de grăsime pe care o consumăm atunci când mâncăm ceva prăjit, tehnica nu este nocivă în sine, ci mult mai prin felul în care este pusă în aplicare.

Corectitudinea unei diete stă mult mai mult în compensarea anumitor excese, dacă ne place să mâncăm din când în când ceva prăjit, decât eliminarea completă a unor preparate, care pe termen lung devine un obiectiv nesustenabil. Mai ales dacă înțelegem și reușim apoi să punem în aplicare câteva principii ale unei prăjiri corecte. Iar explicațiile de mai jos merg de la teorie la practică, pentru a ne apropia cât mai mult de situația ideală atunci când o facem.

Prăjirea înseamnă mai mult decât banalul gest de a scufunda un aliment în ulei fierbinte, ci este un proces controlat, modulat, care implică aspecte de ordin fizico-chimic, de management al temperaturii și de pregătirea anterioară în anumite condiții a ceea ce vrem să prăjim. O prăjire corectă – ceea ce numim prăjire în baie de ulei – depinde de temperatură, de tipul de grăsime folosită, de caracteristicile a ceeea ce prăjim și de instrumentele utilizate și gradul lor de precizie.

Care este condiția esențială pentru reușită