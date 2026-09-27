Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

27 sept. 2026, Retail
Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru 340 de produse expirate. Ce a decis instanța
Foto: Envato Elements
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Cuprins
  1. De ce era important inventarul
  2. Femeia a invocat și discriminarea
  3. Ce a decis Curtea de Casație

O directoare de supermarket din Italia a fost concediată după 27 de ani de muncă în companie, în urma descoperirii a 340 de produse expirate care nu fuseseră eliminate conform procedurilor interne. Femeia a contestat decizia, însă Curtea de Casație a confirmat concedierea, considerând că modul repetat în care au fost gestionate produsele a afectat relația de încredere cu angajatorul, informează Știrile Pro Tv.

Cazul a avut loc într-un punct de vânzare din Italia, unde femeia ocupa funcția de manager de filială de aproximativ 20 de ani. La 21 martie 2023, în urma unui control, au fost descoperite 340 de produse expirate în cursul anului 2022.

Potrivit hotărârii Curții de Apel din Veneția, produsele nu fuseseră gestionate conform procedurilor companiei. O parte dintre ele fusese retrasă din zona de vânzare, dar nu fusese eliminată și a rămas depozitată și înregistrată în inventar.

Produsele aveau date de expirare diferite. 35 erau expirate din februarie 2022, 23 din aprilie, 81 din iunie, 42 din august, 84 din septembrie, 38 din octombrie, 14 din noiembrie și 23 din decembrie. La momentul controlului, unele produse erau expirate de peste un an.

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Foto: Envato Elements

De ce era important inventarul

Instanța nu a considerat situația o simplă omisiune administrativă.

Potrivit probelor analizate în proces, produsele retrase nu au fost înregistrate în documentele necesare pentru scoaterea lor din gestiune, ceea ce a permis menținerea lor în inventar.

Curtea de Apel din Veneția a apreciat că încălcarea procedurilor a fost repetată și sistematică. Judecătorii au considerat că menținerea artificială a produselor în inventar putea crește șansele de atingere a unor obiective de buget de care erau legate bonusurile acordate managerilor de magazine.

Curtea de Casație a preluat această evaluare în ordinul nr. 25231/2026 și a menținut decizia instanței de apel.

Femeia a invocat și discriminarea

Angajata a contestat concedierea și a susținut că măsura ar fi avut legătură cu situația sa familială. Ea este mamă a doi copii cu dizabilități grave și beneficia de drepturile prevăzute de legislația italiană pentru îngrijirea acestora.

Curtea de Apel din Veneția a respins însă argumentul privind caracterul discriminatoriu al concedierii. Printre elementele analizate s-a aflat și faptul că în companie existau și alți angajați care beneficiau de aceleași drepturi, inclusiv persoane aflate în poziții de responsabilitate.

Ce a decis Curtea de Casație

Concedierea fusese dispusă la 14 aprilie 2023. După contestarea măsurii, cazul a trecut prin instanțele italiene și a ajuns la Curtea de Casație.

Prin ordinul nr. 25231/2026, instanța supremă italiană a respins recursul angajatei și a menținut soluția Curții de Apel din Veneția.

Judecătorii au pus accent pe natura repetată a încălcărilor, numărul produselor și responsabilitatea asociată funcției de manager. Vechimea de 27 de ani în companie nu a fost considerată suficientă pentru a împiedica sancțiunea disciplinară.

În esență, instanțele au stabilit că modul în care au fost gestionate cele 340 de produse expirate a fost suficient de grav pentru a afecta definitiv relația de încredere dintre angajată și companie.

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