Ungaria transformă fermele piscicole în rezerve strategice de apă pentru combaterea secetei

12 oct. 2026, Agribusiness
Ungaria transformă fermele piscicole în rezerve strategice de apă pentru combaterea secetei
Foto: Tourisme Marseille
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Cuprins
  1. 300 de milioane de metri cubi de apă redirecționați
  2. Seceta extremă a afectat transportul și centrala de la Paks
  3. Măsuri întârziate, dar esențiale la nivel european

Într-un efort de adaptare la schimbările climatice și la secetele tot mai severe, Ungaria implementează un proiect pilot prin care apa din fermele piscicole este transformată în rezervă strategică. Lichidul rămas în iazuri după recoltarea peștilor, care în trecut se deversa direct în râuri și canale, este acum redirecționat către terenuri agricole, zone umede și parcuri naționale, anunță Mediafax.

300 de milioane de metri cubi de apă redirecționați

Programul este derulat de organizația națională a sectorului de acvacultură în colaborare cu autoritatea națională pentru apă.

Bazinele piscicole din Ungaria au capacitatea de a stoca cumulativ aproape 300 de milioane de metri cubi de apă, un volum echivalent cu aproximativ 120.000 de piscine olimpice.

Dacă inițial apa era direcționată doar spre zonele umede din proximitate, acum fermierii și parcurile naționale solicită tot mai mult acces la această resursă.

„În 2026, iazurile noastre piscicole au reprezentat ultima sursă de apă pentru multe viețuitoare”, a subliniat Nándor Puskás, președintele organizației, argumentând necesitatea extinderii sistemului la nivel național.

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Seceta extremă a afectat transportul și centrala de la Paks

Inițiativa vine ca răspuns la valurile extreme de căldură și secetă din timpul verii, care au dus debitul râurilor la niveluri minim istorice. Seceta a afectat direct transportul fluvial de mărfuri și a creat dificultăți de funcționare inclusiv pentru centrala nucleară de la Paks.

Ca urmare, Guvernul de la Budapesta a adoptat în luna august o nouă strategie națională privind apa, prioritizând metodele naturale de retenție a apei în sol în perioadele ploioase pentru a fi utilizată pe timpul secetei.

Măsuri întârziate, dar esențiale la nivel european

Aflat în Parlament, premierul Ungariei, Péter Magyar, a recunoscut că infrastructura de gestionare a apei trebuia modernizată mult mai devreme:

„Ar fi trebuit să începem această muncă în urmă cu ani de zile. Suntem în întârziere cu câțiva ani. Dar acest lucru nu poate fi o scuză.”

Experiența Ungariei oferă un model de bune practici pentru întreaga Europă, demonstrând cum infrastructura deja existentă din acvacultură poate fi reutilizată inteligent pentru a proteja agricultura, spațiile verzi și ecosistemele în perioadele cu deficit critic de precipitații.

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