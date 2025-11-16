Mai mulți clienți ne-au semnalat că în unele rețele mari de magazine există rafturi goale la raionul cu ouă. Unii dintre ei au arătat că în unele magazine din Titan, de exemplu, încă de marți lipsesc ouăle din magazin. În ciuda aparențelor, România nu a înregistrat până acum un focar major de gripă aviară. Acesta ar putea fi unul din motivele care ar putea duce la această lipsă. Situația însă ar putea să reflecte mai degrabă multiple cauze structurale. Exporturi masive, cerere externă, și presiunea generată de epidemia de gripă aviară din alte țări europene.

Conform unor informații apărute în spațiu public recent, în primele luni ale anului 2025 România a exportat peste 35.000 tone de ouă, ceea ce reprezintă aproximativ 40% din producția internă, către piețe din Franța, Belgia, Germania, Italia sau Olanda.

În paralel, un interviu pentru platforma G4Food arată că epidemia de gripă aviară din alte țări, deși nu a ajuns în România, creează o presiune globală asupra pieței ouălor.

Director AMRMR: situațiile vor fi rezolvate

George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele de Magazine din România (AMRMR), a precizat recent că există informații despre anumite tensiuni în lanțul de aprovizionare și că unele piețe se confruntă cu un oarecare deficit. Totuși, a ținut să-i liniștească pe consumatori. „Asigurăm consumatorii că, prin experiența celor care lucrează în marile rețele, situațiile punctuale vor fi rezolvate”.

În legătură cu afirmațiile unor producători de ouă, cum că ar fi tentați să își vândă produsele pe alte piețe, George Bădescu a explicat: „Suntem puțin nedumeriți de aceste declarații pentru că, ne amintim că, tot în spațiul public s-au făcut afirmații că producătorii români nu au loc îndeajuns pe rafturile magazinelor”, a spus el pentru G4Food. „Întotdeauna va exista un preț mai bun în altă parte, iar piața românească se află în permanentă concurență cu alte piețe, dar asta nu a creat probleme până acum”, a mai completat el.

Există unele probleme în alimentarea cu ouă

Autoritatea de concurenţă a confirmat însă că există unele probleme în alimentarea cu ouă. De asemenea, arată că urmăreşte situația pieței ouălor, nota Economedia.ro.

Rafturile pot rămâne temporar goale sau cu stocuri reduse, în special la intervale de livrare. Însă există riscul ca preţul ouălor să crească, deoarece producătorii cer mai mult pentru export şi reduc vânzarea internă.

Nu este, deocamdată, o criză alimentară, dar apar tensiuni de aprovizionare care pot deveni vizibile în lunile următoare.

Potrivit specialiştilor citati de G4Food, factori precum exporturile ridicate, costurile de producţie în creştere şi presiunea levantă generată de gripa aviară la nivel european explică fenomenul.

G4Food a transmis solicitări către Kauflad și Lidl pe această temă și urmează să publice răspunsurile de la lanțurile de retail, de îndată ce vor transmite o poziție oficială.

