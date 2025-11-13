În ultimele zile, discuții despre o criză pe piața românească de ouă au animat media din România. Zvonurile sunt generate de apariția unor focare de gripă aviară în Franța și Germania, urmate de o reducere semnificativă a producției de ouă. În acest context, unii analiști prognozează o reorientare a producătorilor români de ouă către piețele din vestul Europei.

George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele de Magazine din România (AMRMR), a declarat că există informații despre anumite tensiuni în lanțul de aprovizionare. De asemenea, el a vorbit și despre faptul că unele piețe se confruntă cu un oarecare deficit. Totuși, a transmis un mesaj de liniștire a consumatorilor. „Asigurăm consumatorii că, prin experiența celor care lucrează în marile rețele, situațiile punctuale vor fi rezolvate”.

Legat de presupusele afirmații ale unor producători de ouă, cum că ar fi tentați să își vândă produsele pe alte piețe, George Bădescu și-a arătat mirarea. „Suntem puțin nedumeriți de aceste declarații pentru că, ne amintim că, tot în spațiul public s-au făcut afirmații că producătorii români nu au loc îndeajuns pe rafturile magazinelor”, a spus el.

„Întotdeauna va exista un preț mai bun în altă parte, iar piața românească se află în permanentă concurență cu alte piețe, dar asta nu a creat probleme până acum”, a mai completat el.

În mesajul său, directorul AMRMR a liniștit consumatorii. „Cel mai important pentru noi este consumatorul din România. El trebuie să aibă tot timpul acces la produsele de care are nevoie. La ora actuală, producătorii din România sunt principalii furnizori. Dar există întotdeauna alternative. Producția locală are prioritate dar, până la urmă, predomină considerente comerciale. Cel mai important este clientul!”, a subliniat George Bădescu.

Ouă produse doar pentru piața internă

Pe de altă parte, cel puțin o parte dintre producătorii români de ouă nu se simt determinați să își vândă produsele în străinătate. Un exemplu în acest sens este Aviputna Golești, producător al celebrului brand de ouă „Din ogradă”.

Ovidiu Avram, directorul de vânzări al companiei, a declarat, în exclusivitate pentru G4food.ro, că producția de la Golești este destinată în exclusivitate pieței românești. „Încă de la început ne-am dorit să asigurăm un aliment sănătos pentru români. Niciodată nu ne-am pus problema să trimitem ouăle noastre la export. Ca atare, nici acum nu luăm în calcul această posibilitate!”, a arătat el.

La ora actuală, compania produce între 4 și 4,5 milioane de ouă pe lună, care sunt livrate rețelelor de magazine din întreaga țară.

„Este doar un conflict comercial”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, crede că este vorba doar despre un conflict comercial între două rețele de magazine și producători. „România produce cu mult peste necesarul de consum, având un grad de autosuficiență de 125%”, a spus ministrul. După datele prezentate de el, un miliard de ouă pot fi exportate din România către alte țări.

El a arătat că lipsa ouălor din unele magazine este provocată de relațiile comerciale dintre distribuitori și producători. El a solicitat Ministerului Economiei și Consiliului Concurenței să intervină.

„Sunt două magazine care au ajuns în această criză. Este o relație comercială, trebuie să intervină Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței. Posibil să fie practici comerciale neloiale”, a declarat ministrul Florin Barbu, într-o intervenție televizată.

„Criză de ouă nu va fi niciodată”, a mai spus ministrul. El a arătat că, anul trecut, producția din România a fost de 5,4 miliarde de ouă, adăugând că „anul acesta cred că va fi un record și vom depăși această cifră”.