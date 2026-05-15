Culesul plantelor, fructelor și ciupercilor direct din natură câștigă tot mai mult teren în multe țări. Practica, cunoscută sub numele de „foraging”, este promovată drept o modalitate de a consuma alimente locale, de sezon și mai puțin procesate. Totuși, specialiștii avertizează că această activitate presupune și riscuri serioase atunci când este făcută fără pregătire.

Potrivit Earth.com, cea mai importantă regulă pentru începători este să nu consume niciodată o plantă sau o ciupercă dacă nu sunt complet siguri de identificarea ei. Multe specii comestibile au variante toxice care seamănă foarte bine între ele. Iar unele dintre ciuperci îți permit să greșești o singură dată, deoarece otrava lor este letală.

Experții recomandă folosirea mai multor surse de informare înainte de a culege plante din natură. Cărțile de specialitate, ghizii locali și cursurile organizate de centrele specializate sunt considerate cele mai sigure metode pentru a învăța corect. Așadar, cea mai importantă regulă: nu mergi la cules nepregătit și nu culegi ce nu cunoști cu certitudine, fie că e vorba de ciuperci, fructe sau plante.

Atenție la erbicide și pesticide

Siguranța nu depinde doar de identificarea plantei. Mediul în care aceasta crește poate influența direct calitatea alimentului. În zonele urbane sau apropiate de drumuri circulate, plantele pot absorbi poluanți din sol, apă sau aer. Specialiștii spun că oamenii trebuie să evite culesul din zone tratate recent cu pesticide sau erbicide. De asemenea, trebuie evitate terenurile industriale abandonate sau spațiile despre care nu există informații clare privind contaminarea solului.

Specialiștii atrag atenția și asupra unei reguli importante de etică. Persoanele care practică foragingul nu trebuie să golească o zonă de toate plantele disponibile. Este recomandat să lase suficientă hrană pentru animale, insecte și pentru alte persoane care ajung ulterior în acel loc. „Nu fi lacom” este una dintre recomandările centrale prezentate în ghidul pentru culegătorii amatori. Specialiștii spun că recoltarea excesivă poate afecta ecosistemele locale și poate reduce regenerarea naturală a speciilor.

Fenomenul crește și în marile orașe

Foragingul urban a devenit popular în multe orașe din lume. Oamenii caută fructe, nuci, plante aromatice sau verdețuri comestibile în parcuri, pe marginea aleilor sau în spații verzi abandonate. Dar cercetătorii spun că această practică îi ajută pe oameni să se reconecteze cu natura și să înțeleagă mai bine mediul în care trăiesc. În același timp, poate contribui la reducerea consumului de produse ultra-procesate și la diversificarea alimentației.

Totuși, experții avertizează că entuziasmul nu trebuie să înlocuiască prudența. Începătorii sunt sfătuiți să învețe câte o plantă pe rând și să nu experimenteze cu specii necunoscute. Mai multe comunități și organizații promovează acum cursuri de identificare a plantelor locale. În unele orașe, locuitorii transformă chiar spațiile abandonate în mici „păduri alimentare”, unde cultivă plante comestibile și specii utile pentru polenizatori.

Specialiștii consideră că foragingul poate deveni o activitate utilă și sustenabilă, dar numai atunci când este practicat responsabil. Cunoașterea speciilor, respectul pentru natură și atenția la siguranță rămân regulile esențiale pentru cei care aleg să își procure hrana direct din mediul natural.