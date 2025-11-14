Anul acesta, Spania a sacrificat 2,5 milioane de păsări după detectarea a 14 focare de gripă aviară în ferme. De joi, toate păsările de curte din Spania trebuie să trăiască în spații închise. Guvernul a anunțat miercuri această măsură, extremă, cu care spera să stopezerăspândirea gripei aviare. „Tendința este de înrăutățire”, a recunoscut Emilio García Muro, directorul general pentru Sănătatea Producției Agroalimentare și Bunăstarea Animalelor. Măsura, a recunoscut el, nu a fost ușor de luat, scrie ABC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De ce sunt izolate toate păsările de curte din Spania

De câțiva ani, circulația unei tulpini extrem de transmisibile, H5N1, a provocat ravagii în rândul păsărilor. Lumea este, de altfel, cufundată în cea mai gravă epidemie de gripă aviară cunoscută până în prezent, cu o virulență capabilă să permită virusului să sară la mamifere. În ultimele săptămâni, apariția în Spania a păsărilor contaminate legate de migrația de iarnă și detectarea, din iulie, a 14 focare în fermele avicole a dat alarma. În fața creșterii riscului, Guvernul central și guvernele regionale au decis să izoleze păsările de curte pentru a evita cu orice preț contactul între păsările migratoare infectate și cele domestice. Alternativa, atunci când este detectată intrarea bolii într-o fermă, este sacrificarea în masă a exemplarelor. Anul acesta, Spania a ajuns deja la 2,5 milioane de exemplare sacrificate.

Ce păsări se pot infecta

Gripa aviară poate afecta un număr mare de specii de păsări, inclusiv păsările de curte și cele sălbatice. Păsările cele mai susceptibile la infecție sunt galinaceele (găini, curcani etc.). De asemenea, anatidaele (rațe, gâște, lebede etc.) sunt susceptibile, dar în multe cazuri acționează doar ca purtătoare. Se consideră că acest grup de păsări, în special cele migratoare, constituie gazdele naturale ale virusului.

Se poate transmite gripa aviară la om?

Gripa aviară este o boală animală care se transmite de la pasăre la pasăre și, în mod excepțional, de la pasăre la om. Pentru aceasta, este necesar un contact strâns și continuu cu pasărea bolnavă, așa cum ar putea avea lucrătorii din exploatațiile avicole. Cu toate acestea, virusul nu pare să se transmită în mod „eficient” de la om la om, deși au fost detectate unele cazuri. De aceea, se intensifică supravegherea evoluției bolii în toată lumea.

Va crește prețul ouălor?

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică din Spania (INE) confirmă creșterea prețului ouălor: acestea înregistrează o creștere interanuală de 22,5%. Potrivit directorului general al Sănătății Producției Agroalimentare și Bunăstării Animalelor din această țară, este o situație „conjuncturală”, deoarece prețul ouălor este afectat de „tot”, inclusiv de apariția primelor focare în unele ferme importante din Spania, dar și de situația la nivel european. O situație care se menține deocamdată dificilă și a cărei evoluție va depinde de modul în care vor progresa focarele pe parcursul iernii.

Scumpirea ouălor „nu are nicio legătură cu izolarea” decretată de Guvern, potrivit dnei Mari Luz de Santos, directoarea Federației Spaniole a Companiilor din Sectorul Producției de Ouă și Ovoproduse (Federovo), ci cu o situație de creștere a cererii și ajustarea ofertei de la firmele care practicau creșterea în libertate, dar și cu cazurile efective de gripă aviară.

Uniunea Miciilor Agricultori asigură că nu se așteaptă schimbări în producție pentru moment. „În cazul puiului, producția se realizează la adăpost, deci nu prevedem afectare. În cazul ouălor, afectarea este fundamentală pentru cele crescute în aer liber, aproximativ 10% din total, care vor continua să fie crescute, dar vor fi mutate sub acoperiș”, explică organizația.

Ouăle de la găini crescute în libertate, foarte căutate în Spania

Aceste etichete vor fi vizibile în supermarket, chiar dacă temporar nu vor reflecta realitatea producției naționale. Izolarea decretată de Guvern afectează toate exploatațiile de păsări de curte, inclusiv exploatațiile ecologice și cele pentru autoconsum. „Legislația prevede că pot exista excepții”, a explicat García Muro.

Nu există dovezi că virusul s-ar transmite prin ouă sau carne

Este foarte dificil să ajungă produse contaminate pe piață. Chiar și așa, „până în prezent, nu există nicio dovadă epidemiologică că virusul gripei aviare se transmite la oameni prin intermediul lanțului alimentar”, clarifică Ministerul Spaniol al Sănătății într-un document public. În plus, este un virus termolabil și se distruge ușor prin căldură, la temperaturi de peste 70 de grade. Adică, într-un piept de pui gătit, în momentul în care capătă culoarea albă, virusul ar fi deja dezactivat. Și deși în țările cu controale sanitare mai mai puțin intense ar fi recomandabil să se evite ouăle moi, nu ar exista risc cu ouăle fierte.

De ce nu se vaccinează păsările

Există un vaccin împotriva gripei aviare, dar Ministerul Spaniol al Agriculturii exclude vaccinarea în masă, considerând că raportul cost-beneficiu al măsurii nu este rentabil. Argumentează că, la momentul actual, imunizarea nu oferă o protecție absolută împotriva bolii, generează multe rezultate fals pozitive și permite ca un animal infectat să transmită virusul, camuflând propagarea. Se va face doar selectiv și voluntar, cum ar fi în centrele de recuperare a speciilor sau grădinile zoologice interesate.

Se poate transmite gripa aviară la animalele de companie?

Potrivit Ministerului Sănătății din Spania, în circumstanțe excepționale se poate transmite și la alte animale. „Până în prezent, au fost detectate unele cazuri, de exemplu la pisici și alte feline, deși în număr foarte limitat”. Dar pentru a evita orice risc, este indicat ca animalele de companie să nu intre în contact cu păsările sălbatice, mai ales în zonele în care au fost detectate focare de gripă aviară.