Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la preţuri mai mari, transmite Agerpres.

“Dacă vă duceţi aminte, am mai avut acum câţiva ani, când a fost iarăşi o problemă legată de gripa aviară la ferme din Olanda şi din Germania. A fost iar o penurie la nivel european şi atunci a fost exportul din România către acele pieţe şi preţurile au crescut. Da, e o piaţă europeană, dacă cresc preţurile în vestul Europei or să crească şi la noi. Ce monitorizăm noi? Situaţia să nu avem creşteri speculative de preţ”, a afirmat, vineri, preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu.

El a subliniat că în acea perioada au fost aplicate amenzi, întrucât au existat înţelegeri între producători să crească preţul

“La vremea respectivă am avut indicii, vă aduceţi aminte că am aplicat amenzi pentru că am avut dovezi că producătorii de ouă au crescut preţurile comunicând între ei, coordonându-se între ei. Eu sper că ei şi-au învăţat lecţia şi nu vor mai face aşa ceva.. Monitorizăm situaţia cu atenţie. Dar în acelaşi timp e bine că exportăm, că de obicei ne plângem că vin alimente străine la noi, că-s importuri mari. Bun, acum mă bucură faptul că avem producători români care au forţă şi pot să exporte în străinătate, să câştige bani, să aducă bani şi în ţară”, a adăugat acesta.

România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune în anul 2024 şi şi-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%, a declarat, pe 20 octombrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la dezbaterea în Camera Deputaţilor a moţiunii simple depuse de AUR împotriva sa.

“În anul 2024, România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune şi şi-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%. Prin fermele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, asigurăm 8,7 milioane de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că producţia anuală de pui de carne a României a crescut cu 100 de milioane de pui. Astăzi, România produce 590 de milioane de pui anual, ceea ce ne asigură consumul integral din producţia internă şi cantităţi importante pentru export în ţări precum Italia, Franţa şi Marea Britanie”, a precizat Barbu.