De la 18 ani, Arthur Motté vorbește despre sol, biodiversitate și răbdare cu luciditatea unui om care și-a petrecut copilăria observând natura. Pasiunea lui pentru grădinărit a început la 7 ani, după întâlnirea cu un bătrân grădinar care i-a schimbat complet perspectiva asupra lumii. Astăzi, tânărul belgian cultivă legume bio pe doar 15 metri pătrați și încearcă să demonstreze că nu ai nevoie de spații mari pentru a produce hrană sănătoasă, ci de răbdare, observație și o altă relație cu natura. Într-un interviu pentru G4Food, Arthur Motté vorbește despre legătura pierdută cu hrana, despre viața într-o lume dominată de ecrane și despre cum chiar și un balcon mic poate deveni începutul unei schimbări importante.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută soluții pentru o alimentație mai sănătoasă și un stil de viață mai sustenabil, Arthur Motté vine cu un mesaj simplu: aproape oricine poate cultiva ceva, chiar și într-un spațiu foarte mic.

Autorul volumului Mica mea grădină de legume bio pe 15 m², publicat în România de ap! (ACT și Politon), transformă grădinăritul într-o conversație despre autonomie, răbdare și reconectare cu natura într-o lume dominată de viteză, consum rapid și tehnologie.

De la primele lecții învățate în grădina unui bătrân grădinar până la experiențele care l-au făcut să înțeleagă importanța biodiversității și a solului sănătos, Arthur Motté vorbește deschis despre greșeli, răbdare și despre felul în care cultivarea hranei îți poate schimba complet relația cu timpul, natura și mâncarea.

„Limitarea poate deveni un avantaj”

G4Food: Povestea dumneavoastră începe foarte devreme, la doar 7 ani, după întâlnirea cu Alphonse. Ce ați simțit atunci în acea grădină și cum poate un copil să devină atât de fascinat de ceva ce mulți adulți consideră astăzi „muncă”?

Arthur Motté: Cred că ce m-a impresionat cel mai mult la acea vârstă a fost sentimentul descoperirii. Când ai șapte ani, lumea pare încă vastă și plină de mecanisme ascunse și, dintr-odată, ai de-a face cu un loc în care totul este viu, în continuă evoluție și în interdependență, dar într-un mod liniștit, aproape secret. Grădina lui Alphonse nu era doar o colecție de plante; părea un sistem pe care îl puteai observa și pe care, treptat, începeai să-l înțelegi. Exista un fel de ordine în haosul aparent: anotimpuri, cicluri de creștere, cauză și efect, care o făceau în același timp misterioasă și logică.

Ce m-a fascinat a fost probabil această combinație: frumusețe împletită cu structură. Puteai să atingi pământul, să plantezi ceva aparent neînsemnat și, după câteva săptămâni, să vezi un rezultat concret. Pentru un copil, aceasta este o introducere foarte directă la ceea ce înseamnă răbdare, responsabilitate și consecințe.

Cât despre motivul pentru care natura lasă o amprentă atât de puternică, cred că ține de faptul că implică toate simțurile fără să fie nevoie de niciun fel de abstractizare. Ea este imediată. Vezi, miroși, auzi și simți totul în același timp, fără filtrele sau distragerile pe care multe medii moderne le impun. Acest tip de experiență senzorială brută tinde să se fixeze adânc în memorie. În plus, îi oferă copilului un sentiment neobișnuit de acțiune; nu doar că observi lumea, ci și participi la ea.

De ce un balcon mic poate produce mai mult decât cred oamenii

G4Food: Ați ales să cultivați legume bio pe doar 15 metri pătrați, într-o perioadă în care mulți oameni cred că au nevoie de spații mari pentru a produce hrană. Ce v-a făcut să demonstrați exact contrariul?

Arthur Motté: Înainte de toate, aș vrea să contrazic această afirmație pentru că pur și simplu nu este adevărat că ai nevoie de un spațiu mare ca să cultivi cantități semnificative de hrană. Această convingere devine de multe ori o scuză pentru a nu începe deloc. Ce am vrut să demonstrez este că limitarea poate fi, de fapt, un avantaj: când dispui doar de 15 metri pătrați, ești obligat să observi, să optimizezi și să ai o altă perspectivă asupra modului în care coexistă plantele.

În cazul meu, punctul de plecare nu a fost ambiția, ci limitarea. Aveam doar o mică bucată de pământ în grădina părinților mei, așa că a trebuit să găsesc o soluție. Asta m-a făcut să mă orientez către tehnici inspirate din permacultură – utilizarea spațiului pe verticală, plantarea densă, combinarea inteligentă a culturilor – astfel încât fiecare centimetru pătrat să aibă un rol.

Dar a existat și o motivație mai profundă. Am vrut să fac ceva concret pentru mediu. Cultivarea propriei hrane, chiar și la o scară foarte mică, restabilește legătura dintre tine și propria hrană și reduce dependența de sistemele industriale. Aceasta este ideea centrală din Mica mea grădină de legume bio pe 15 m², și anume că acțiunile individuale, oricât de neînsemnate ar fi, dacă sunt multiplicate, pot avea un impact real.

Așadar, cei 15 m² nu au reprezentat doar o limită pe care trebuia să o depășesc, ci au devenit mesajul în sine. Dacă am putut crea ceva abundent, divers și productiv într-un spațiu atât de mic, atunci asta demonstrează că aproape oricine poate începe, oriunde. Și odată ce conștientizezi acest lucru, bariera de la început dispare.

„Natura nu este un sistem pe care să-l domini”

G4Food: Mulți oameni care locuiesc la bloc spun că nu au suficient spațiu pentru grădinărit. Care este cel mai mare mit despre cultivarea hranei acasă pe care ați vrea să îl demontați?

Arthur Motté: În opinia mea, una dintre concepțiile greșite este să consideri spațiul drept un factor limitativ. În realitate, rareori spațiul constituie un impediment; problema este mai degrabă mentalitatea. Oamenii își imaginează grădinăritul ca pe ceva ce necesită o structură tradițională: rânduri, straturi mari, o grădină „adevărată”. Dar în cazul plantelor realitatea este alta. Ele se adaptează. Un balcon, un pervaz sau chiar câteva ghivece într-un colț pot deveni productive atunci când abordezi corect situația.

Ceea ce lipsește de cele mai multe ori nu sunt metri pătrați, ci înțelegerea noțiunilor de densitate și compatibilitate. Poți să cultivi pe verticală, să suprapui funcții, să combini culturi cu ritmuri diferite de creștere, să folosești deliberat zonele de umbră și pe cele de lumină. În momentul în care începi să gândești în termeni de ecosisteme și nu din perspectiva unor plante izolate, chiar și un spațiu urban foarte mic poate produce surprinzător de mult.

Există și o barieră psihologică: oamenii cred că au nevoie de cunoștințe de specialitate înainte de a începe. Este exact invers. Grădinăritul se învață prin încercări repetate – observând, ajustând, greșind uneori și încercând din nou. Nu ai nevoie de un sistem perfect ca să începi; ai nevoie doar de un prim pas.

Așadar, adevărata concepție greșită nu este „nu am spațiu”, ci „nu sunt pregătit să fac asta”. Iar în cele mai multe cazuri, acest lucru pur și simplu nu este adevărat.

G4Food: În carte vorbiți despre biodiversitate, insecte și flori sălbatice ca despre elemente esențiale ale unei grădini sănătoase. De ce credeți că am ajuns să vedem natura mai degrabă ca pe ceva ce trebuie controlat decât susținut?

Arthur Motté: Aș începe prin a spune că această obsesie pentru control nu a apărut întâmplător. Este rezultatul modului în care au fost structurate societățile moderne, mai ales de la industrializare încoace. Am construit sisteme care acordă prioritate predictibilității, eficienței și producției pe termen scurt. Natura, în schimb, este complexă, adaptabilă și uneori imprevizibilă. Așadar, în loc să învățăm cum să abordăm această complexitate, noi am încercat să o simplificăm, să o standardizăm, să o controlăm, să eliminăm ceea ce nu înțelegeam imediat.

În agricultură, de exemplu, acest lucru s-a tradus prin monoculturi, utilizarea de substanțe chimice și ideea că fiecare variabilă – solul, insectele, apa – trebuie gestionată sau eliminată. Funcționează pe termen scurt, ceea ce întărește această abordare, însă vine și cu prețul pierderii rezilienței. Pierdem din biodiversitate, slăbim sistemul și apoi avem nevoie de și mai multe intervenții pentru a-l menține.

Există și o dimensiune culturală. Pe măsură ce oamenii s-au urbanizat, au pierdut contactul direct cu ecosistemele vii. Când nu mai observi cum se autoreglează un mediu echilibrat – cum interacționează insectele, plantele și solul – începi să vezi natura ca pe ceva extern, chiar ostil, și nu ca pe ceva din care faci și tu parte. Iar odată ce apare această divizare, controlul pare să fie răspunsul logic.

Ceea ce încerc să subliniez în carte este că înțelegerea ecosistemelor oferă, de fapt, rezultate mai bune cu un efort mai mic. Când reintroduci biodiversitatea – flori pentru polenizatori, habitate pentru insecte benefice, viață într-un sol sănătos – nu „renunți” la control, ci îl redefinești. Creezi condiții în care procesele naturale fac cea mai mare parte a muncii în locul tău. Nu este vorba despre dominare, ci despre armonizare.

Lecțiile despre răbdare pe care nu le poți învăța de pe un ecran

G4Food: Ce poate învăța un adolescent din grădinărit într-o lume dominată de ecrane, viteză și consum rapid?

Arthur Motté: Cred că principala diferență este aceea că grădinăritul te confruntă cu realitatea într-un mod în care viața digitală nu o face niciodată. Când cultivi plante, nu există lucruri abstracte, nici algoritmi care să simplifice lucrurile; ai de-a face cu procese biologice care își au propriul ritm și propriile limite. Nu le poți controla, nu poți sări peste etape. Dacă plantezi o sămânță, trebuie să aștepți, să observi și să te adaptezi.

Ce m-a învățat pe mine, în primul rând, a fost răbdarea – nu ca idee, ci ca experiență trăită. Creșterea plantelor își are propriul ritm, iar rolul tău este să o susții, nu să o forțezi. Este foarte diferit de buclele de feedback instantaneu de pe rețelele de socializare, unde totul este rapid și optimizat pentru reacție.

Grădinăritul te învață și responsabilitatea într-un mod concret. Dacă neglijezi o plantă, se vede. Dacă ai grijă de ea într-un mod corespunzător, vezi rezultatul. Există o relație directă cauză-efect, care lipsește adesea din mediile digitale, unde rezultatele pot părea fără legătură cu efortul real depus.

Și, poate mai important, grădinăritul restabilește acea legătură între tine și ceva fizic și autentic. Lucrând cu solul, anotimpurile, clima, devii din nou conștient că faci parte dintr-un sistem mai mare, nu ești doar un simplu observator în spatele unui ecran. Această perspectivă este greu de obținut din viața digitală, pentru că, acolo, totul este conceput pentru a-ți capta atenția, și nu pentru a te ajuta să devii conștient de realitate.

Însă asta nu înseamnă că tehnologia este în mod inerent ceva negativ – ci că funcționează într-un registru complet diferit. Grădinăritul te aduce înapoi la elementele fundamentale: timp, cicluri, limite și interdependență. Sunt lecții pe care nu le interiorizezi cu adevărat prin intermediul unui ecran.

Cum schimbă grădinăritul relația cu timpul și hrana

G4Food: Ați început să experimentați foarte devreme. Care au fost cele mai mari greșeli pe care le-ați făcut la început și ce v-au învățat despre răbdare și natură?

Arthur Motté: Aș începe probabil prin a spune că aproape tot ce știu acum am învățat mai degrabă din greșeli decât din reușite. Atunci când totul merge bine, de obicei ai tendința să continui; însă atunci când dai greș, ești obligat să înțelegi motivul eșecului tău.

Una dintre primele greșeli a fost aceea că am încercat să controlez prea strict totul. Îmi doream straturi curate, fără insecte, o creștere perfectă a plantelor – așa că interveneam prea mult. Îndepărtam plantele pe care le consideram „inutile”, mă îngrijoram de orice imperfecțiune și perturbam echilibre pe care încă nu le înțelegeam. În timp, mi-am dat seama că multe dintre aceste așa-zise probleme – plantele care creșteau spontan, insectele, chiar și anumite deteriorări ale plantelor – făceau, de fapt, parte dintr-un sistem funcțional. Asta mi-a schimbat abordarea de la corecție la observație.

O altă greșeală a fost să plantez prea mult, prea repede, fără să țin seama de momentul potrivit sau de interacțiuni. La început este tentant să umpli imediat fiecare spațiu disponibil, dar asta duce adesea la concurență, boli și randamente dezamăgitoare. Din această greșeală, am învățat să gândesc în termeni de ritmuri – când să plantezi, cât timp ocupă o anumită plantă un anumit spațiu, ce ar trebui făcut după etc. Grădinăritul nu înseamnă neapărat să umpli un spațiu; mai important este modul în care structurezi acel spațiu.

De asemenea, am subestimat la început importanța solului. M-am concentrat pe ceea ce era vizibil – adică plantele – fără să înțeleg că totul începe din sol. Structura slabă a solului, lipsa materiei organice, viața insuficientă din sol… toate acestea reprezintă factori limitativi pe care nu îi poți compensa prin intervenții de suprafață. După ce mi-am mutat atenția de la hrănirea plantei la hrănirea solului, întregul sistem a devenit mai stabil.

Și apoi există eșecul în sensul cel mai simplu: culturi care pur și simplu nu au funcționat. Vremea, dăunătorii, alegerile greșite – toate astea se întâmplă. La început este frustrant, dar în timp îți dai seama că toate astea îți oferă, de fapt, informații. Fiecare eșec îți spune ceva concret despre mediul tău. În loc să îl vezi ca pe un pas înapoi, începi să îl integrezi în modul tău de înțelegere.

Aș spune, așadar, că aceste greșeli au schimbat fundamental un lucru: am încetat să mai văd grădina ca pe ceva ce trebuia gestionat perfect și am început să o văd ca pe ceva ce trebuia „citit”. Natura nu este un sistem pe care să-l domini; este un sistem pe care înveți să-l interpretezi.

„Am încetat să văd grădina ca pe ceva ce trebuie controlat”

G4Food: Cartea dumneavoastră este foarte practică, dar transmite și o anumită filozofie de viață. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să cultivi propriul aliment în 2026?

Arthur Motté: Cultivarea propriilor legume nu înseamnă neapărat o autosuficiență, ci înseamnă mai degrabă recâștigarea unui anumit grad de autonomie. Chiar și o grădină mică te ajută să redescoperi modul în care este produsă hrana, făcându-te mai conștient de sezonalitate, efort și valoare.

Aceasta își dezvoltă și o formă de reziliență. Nu mai ești dependent de ea, dar nici nu mai ești complet separat de ea. Și dincolo de asta, are o dimensiune simbolică: în loc să fii doar consumator, devii participant. În lumea de astăzi, această schimbare în sine este semnificativă.

Ce pierdem atunci când avem roșii în orice anotimp

G4Food: În ultimii ani, tot mai mulți oameni vorbesc despre hrană sănătoasă și sustenabilitate, dar foarte puțini cultivă efectiv ceva. Credeți că oamenii au pierdut legătura reală cu mâncarea lor?

Arthur Motté: Da, cred că este într-adevăr o pierdere a acestei legături. Ne-am obișnuit să avem totul la dispoziție în orice moment, ca și cum fructele și legumele nu ar mai fi legate de ciclurile naturale. Dar, în realitate, ele depind de anotimpuri; nu este normal să ai roșii în ianuarie sau căpșuni în decembrie.

Această disponibilitate constantă creează o percepție distorsionată asupra alimentelor. Uiți că aceste produse necesită condiții, vreme și climat specifice. Când cultivi chiar și o mică parte din propria hrană, te confrunți din nou cu această realitate – înțelegi că natura nu funcționează la comandă.

Iar această conștientizare îți schimbă modul de consum. Sezonalitatea nu mai este o constrângere, ci devine un reper.

De ce tot mai mulți tineri se întorc spre natură

G4Food: Vorbiți inclusiv despre economisirea apei și metode naturale de îngrijire a solului. Cât de important este ca viitoarele generații să înțeleagă că grădinăritul nu înseamnă doar producție, ci și responsabilitate față de mediu?

Arthur Motté: Aș spune că cea mai importantă schimbare este înțelegerea faptului că, în primul rând, grădinăritul nu se rezumă la ceea ce vezi deasupra solului, ci implică și ceea ce nu vezi.

Solul este adevărata bază a întregului sistem. Dacă este viu, bogat în materie organică și plin de microorganisme, el reglează apa, hrănește plantele și creează reziliență în mod natural. În acest sens, un sol sănătos face cea mai mare parte a muncii în locul tău. Când este degradat sau „gol”, ajungi să compensezi printr-un efort mai mare, mai multe resurse și o fragilitate mai mare a sistemului.

Apa este o parte importantă a acestui sistem viu. Menținerea solului la un nivel optim de umiditate permite microorganismelor să supraviețuiască și să se dezvolte. Dacă solul se usucă prea mult, această activitate biologică își încetinește ritmul sau se oprește, iar întregul sistem devine astfel mai fragil. Așadar, conservarea apei nu înseamnă doar să folosești mai puțină apă, ci să o folosești în mod inteligent, pentru a menține viața din sol.

Pentru generațiile mai tinere, acest lucru este esențial, deoarece schimbă complet logica. Grădinăritul nu înseamnă doar recoltarea legumelor; înseamnă și menținerea unui ecosistem viu care face posibilă, de fapt, creșterea acelor legume. Conservarea apei, biodiversitatea și îngrijirea solului nu sunt preocupări distincte; ele sunt toate parte a aceluiași efort, și anume de a menține sănătoasă această fundație invizibilă.

G4Food: Care este cea mai mare satisfacție pe care o oferă o grădină mică? Gustul legumelor, liniștea sau sentimentul că poți produce ceva cu propriile mâini?

Arthur Motté: Ceea ce m-a surprins cel mai mult nu a fost un singur element, ci cât de repede toate elementele devin interdependente.

Gustul alimentelor proaspăt cultivate este, desigur, impresionant la început: este mai intens, mai autentic. Dar acest efect dispare în timp. Ceea ce rămâne este conștientizarea procesului din spate. Începi să percepi anotimpurile diferit, nu ca luni abstracte, ci ca pe niște etape care determină în mod direct ceea ce este posibil la un anumit moment.

Apoi există și dimensiunea emoțională, pe care am subestimat-o la început. Să vezi cum ceva crește datorită grijii tale creează o formă foarte directă de responsabilitate și atenție. Este subtil, dar îți schimbă relația cu timpul. Devii mai răbdător, mai atent, mai puțin concentrat pe rezultate imediate.

Așadar, aș spune că adevărata surpriză a fost aceea că grădinăritul nu îți oferă doar hrană. Îți schimbă percepția. Îți recalibrează modul în care vezi creșterea plantelor, efortul și ciclurile în general.

G4Food: Mulți oameni asociază grădinăritul cu generațiile mai în vârstă. De ce credeți că tot mai mulți tineri redescoperă astăzi cultivarea hranei și viața mai aproape de natură?

Arthur Motté: Cred că această schimbare este, în parte, o reacție la tipul de presiune pe care îl creează viața modernă. Societatea de astăzi pare din ce în ce mai rapidă, controlată și orientată spre performanță. Totul este optimizat, măsurat și necesită o atenție constantă. În acest context, natura reprezintă opusul: ceva mai lent, mai puțin controlat și mai ancorat în realitate.

Așadar, pentru mulți tineri, interesul pentru grădinărit nu se rezumă doar la hrană. Este o formă de a restabili legătura cu natura, o modalitate de a ieși din medii care par extrem de artificiale sau care epuizează psihic și de a reveni la ceva concret și mai previzibil, în ritmul propriu.

Există și o intuiție mai profundă aici: sentimentul că ne-am îndepărtat prea mult de locul din care venim. Natura nu este o tendință; ea este baza. Iar când viața modernă devine prea intensă sau prea abstractă, apare în mod firesc o atracție de întoarcere la această bază.

„Hrana nu se produce instantaneu”

G4Food: Dacă ar fi să convingeți un om care nu a plantat niciodată nimic să înceapă chiar mâine, ce i-ați spune pentru a-l face să creadă că și un balcon mic poate deveni începutul unei schimbări importante?

Arthur Motté: Le-aș spune să înceapă cu un ghiveci și o sămânță, pentru că asta îți schimbă imediat modul în care percepi creșterea plantelor.

La început nu se întâmplă nimic, apoi, foarte lent, se întâmplă ceva; iar acest proces te obligă să fii atent, să ai răbdare și să înțelegi că hrana nu se produce instantaneu, ci este rezultatul timpului, al grijii și al condițiilor.

Chiar și la o scară atât de mică, încetezi să mai vezi hrana ca pe un produs finit și începi să vezi procesul viu din spatele ei.