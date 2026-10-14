Unde să mergi în vacanță în Europa dacă vrei să trăiești mai mult. 20 de destinații asociate cu longevitatea

14 oct. 2026, Călătorii Culinare
Unde să mergi în vacanță în Europa dacă vrei să trăiești mai mult. 20 de destinații asociate cu longevitatea
Foto Dreamstime
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Capitala Maltei, Valletta, a fost desemnată cea mai bună destinație de vacanță din Europa pentru un stil de viață care favorizează longevitatea.

Renunțați la măștile cu lumină roșie în favoarea plimbărilor mai lungi, a socializării la un pahar de vin și a alimentației bazate pe plante. Acestea sunt câteva dintre obiceiurile pe care le puteți adopta în destinațiile europene asociate cu longevitatea, potrivit Euronews.

Interesul pentru o viață mai lungă este în creștere, iar discuțiile despre peptide, terapia cu lumină roșie și alte metode similare sunt tot mai frecvente.

Totuși, longevitatea nu presupune neapărat dispozitive sofisticate sau suplimente. Este vorba, mai degrabă, despre respectarea unor principii de bază. Exact acest lucru îl fac locuitorii regiunilor cunoscute drept „zone albastre”, adică acele locuri în care trăiesc un număr mare de persoane care au depășit vârsta de 100 de ani.

În Europa există două regiuni desemnate drept „zone albastre”: insula Ikaria din Grecia și Sardinia din Italia. Cu toate acestea, există numeroase alte destinații de pe continent în care se regăsesc principii de viață considerate favorabile longevității, precum mersul pe jos, alimentația simplă și sentimentul puternic de apartenență la o comunitate.

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Cei care vor să experimenteze un asemenea stil de viață, fără rutine matinale complicate, pot consulta noul clasament realizat de compania de vacanțe în vile CV Villas, care identifică cele mai bune destinații europene pentru longevitate.

Compania a evaluat aproape 100 de destinații pe baza mai multor principii de viață din cercetarea „Power 9”, realizată de Dan Buettner în cadrul studiilor despre zonele albastre. Fiecărei destinații i-a fost atribuit un scor de longevitate, de maximum 100 de puncte.

Printre criteriile analizate s-au numărat posibilitatea de a explora orașele pe jos, evaluată în funcție de diferențele de altitudine, ritmul vieții, calculat pe baza numărului mediu anual de ore lucrate, numărul de restaurante prietenoase cu veganii și de crame raportat la populație, precum și viața comunitară, evaluată în funcție de numărul de cafenele și biserici raportat la numărul de locuitori.

„De la posibilitatea de a explora destinațiile pe jos până la mâncarea bună, sentimentul de apartenență la o comunitate și încetinirea ritmului vieții cu care mulți dintre noi suntem obișnuiți, aceste locuri oferă tot ceea ce ar trebui să însemne o vacanță odihnitoare”, a declarat Hannah Marshall, director de marketing la CV Villas.

„Deși Europa are doar două zone albastre desemnate oficial, experiența noastră de mulți ani în domeniul destinațiilor turistice ne arată că există multe alte locuri de pe continent în care oamenii au un stil de viață similar”, a adăugat aceasta.

Cele mai bune destinații din Europa pentru longevitate

Patru dintre primele 20 de destinații din clasament se află în Malta, inclusiv ocupanta primului loc, Valletta. Capitala malteză a ajuns în fruntea topului datorită posibilității de a fi explorată pe jos și a numeroaselor locuri în care oamenii se pot întâlni și lua masa împreună.

Potrivit clasamentului, Valletta oferă „exact tipul de mișcare cotidiană și de ritm echilibrat care susține un stil de viață favorabil longevității”.

Pe locul al doilea s-a clasat insula Paxos din Grecia. Aceasta a fost apreciată pentru comunitatea sa unită, ritmul de viață relaxat și posibilitatea de a fi explorată pe jos. Natura nealterată le permite turiștilor „să încetinească cu adevărat ritmul și să se relaxeze pe deplin, integrându-se în stilul de viață local”.

Locul al treilea îi revine stațiunii Saint-Tropez din Franța, în timp ce poziția a patra este ocupată de o destinație mai puțin așteptată: orașul Eger din Ungaria.

Pe lângă faptul că poate fi explorat pe jos, Eger are o cultură a consumului moderat de alcool, asociat cu socializarea. Localnicii se întâlnesc la cină pentru a savura Egri Bikavér, cunoscut și sub numele de „Sângele Taurului”, un vin roșu celebru. Acest obicei se înscrie în stilul de viață asociat cu longevitatea.

Top 20 al destinațiilor europene pentru longevitate

  1. Valletta, Malta
  2. Paxos, Grecia
  3. Saint-Tropez, Franța
  4. Eger, Ungaria
  5. Mdina, Malta
  6. Ibiza, Spania
  7. Taormina, Italia
  8. Lefkada, Grecia
  9. Budva, Muntenegru
  10. Dingle, Irlanda
  11. Nessebar, Bulgaria
  12. Bad Ischl, Austria
  13. Piran, Slovenia
  14. Ålesund, Norvegia
  15. Saint Julian’s, Malta
  16. Gozo, Malta
  17. Ksamil, Albania
  18. Levoča, Slovacia
  19. Bordeaux, Franța
  20. Novi Sad, Serbia

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