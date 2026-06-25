Cultivarea roșiilor nu este deloc simplă. Pe lângă secetă, ploi abundente sau boli, plantele trebuie să facă față și unui număr mare de dăunători. Afidele, ploșnițele, omizile, musculițele albe, dar și animalele sălbatice precum căprioarele, iepurii sau rozătoarele pot compromite rapid recolta.

Pentru a limita aceste probleme, unii grădinari folosesc o metodă neobișnuită: amplasează bucăți de săpun parfumat în apropierea plantelor de tomate. Potrivit specialiștilor citați de Southern Living, anumite tipuri de săpun cu miros puternic pot funcționa ca repelent pentru o parte dintre dăunători. Săpunurile parfumate conțin arome intense pe care multe animale și insecte le evită. Printre mirosurile considerate neplăcute pentru dăunători se numără eucaliptul, menta, pinul, rozmarinul, lavanda sau arborele de ceai.

Pentru a proteja culturile, grădinarii agață bucăți de săpun în săculeți de plasă în apropierea plantelor. O altă metodă este răzuirea săpunului și împrăștierea fulgilor în jurul tufelor de tomate.

În cazul rozătoarelor, specialiștii recomandă realizarea unui cerc din fulgi de săpun la câțiva centimetri de tulpină. După ploi, materialul trebuie înlocuit deoarece se dizolvă treptat.

Nu este o soluție miraculoasă

Experții avertizează însă că eficiența metodei este limitată. Animalele reacționează diferit la mirosuri, iar un dăunător suficient de flămând poate ignora în timp bariera olfactivă. De aceea, săpunul este considerat mai degrabă un ajutor suplimentar decât o metodă completă de protecție.

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Pentru rezultate mai bune, grădinarii sunt sfătuiți să combine această tehnică cu alte măsuri de prevenție.

În plus, nu orice săpun este potrivit pentru grădină. Specialiștii recomandă produse biodegradabile, pe bază de ingrediente vegetale, precum săpunurile cu glicerină sau cele de tip Castilia. În schimb, trebuie evitate variantele antibacteriene sau cele care conțin substanțe precum parabeni, ftalați sau triclosan. De asemenea, săpunurile bogate în sodiu sau bor pot afecta plantele dacă se dizolvă în sol și ajung la rădăcini.

Ce nu trebuie făcut

Specialiștii atrag atenția că detergenții lichizi și soluțiile de curățare pentru uz casnic nu trebuie pulverizate pe plante. Aceste produse pot distruge stratul protector de pe frunze și pot provoca arsuri, mai ales în perioadele călduroase. În plus, unele soiuri de tomate sunt sensibile la tratamentele pe bază de săpun. Dacă este nevoie de combaterea insectelor prin pulverizare, sunt recomandate produsele insecticide special concepute pentru grădinărit.

Pe lângă folosirea săpunului, horticultorii recomandă și alte soluții naturale. Plantarea busuiocului și a crăițelor lângă roșii poate reduce prezența anumitor insecte. Menținerea terenului fără buruieni elimină locurile unde se ascund dăunătorii. De asemenea, verificarea regulată a plantelor permite îndepărtarea rapidă a omizilor și a altor insecte înainte ca acestea să provoace pagube importante.

În cazul căprioarelor și al altor animale mari, specialiștii spun că gardurile rămân cea mai eficientă metodă de protecție.

Chiar dacă nu reprezintă o soluție garantată, un simplu săpun parfumat poate deveni un aliat neașteptat în grădină. Folosit corect și împreună cu alte măsuri de protecție, acesta ar putea contribui la păstrarea unei recolte sănătoase de roșii.