Prețurile grâului și porumbului au continuat să crească pe bursele europene. Piața reacționează în special la atacurile asupra infrastructurii portuare din Rusia și Ucraina și la temerile privind perturbarea exporturilor în plin sezon de livrare, potrivit Agrarheute.

Contractul pentru grâul cu livrare în septembrie 2026 a urcat pe Euronext cu 5,25 euro, până la 225,75 euro pe tonă. Contractul pentru decembrie a câștigat 2,50 euro și a ajuns la 235,50 euro pe tonă.

Porumbul cu livrare în noiembrie s-a scumpit cu 2,75 euro, până la 250,75 euro pe tonă. Cotația a depășit astfel din nou pragul de 250 de euro. Contractul pentru martie 2027 a crescut cu 2,25 euro, la 245,75 euro pe tonă.

Și la Chicago prețul grâului a avansat cu peste 3% în ședința de miercuri, iar tendința de creștere a continuat joi.

Atacurile asupra porturilor alimentează temerile

Principalul motiv al creșterii nu îl reprezintă noile estimări agricole americane, ci intensificarea atacurilor asupra terminalelor de cereale. Au fost raportate atacuri masive cu drone asupra infrastructurii portului Novorossiisk, principalul port rusesc pentru exporturile de cereale.

Rusia și Ucraina atacă tot mai frecvent navele și infrastructura logistică folosite de cealaltă parte. Situația creează incertitudine privind livrările din bazinul Mării Negre, una dintre principalele surse de grâu pentru piața mondială.

- articolul continuă mai jos -

Exporturile rusești de grâu ar putea coborî în august la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Compania de consultanță IKAR și-a redus prognoza pentru sezonul 2026/2027 cu 500.000 de tone, la 44,5 milioane de tone.

Ucraina și-a revizuit, la rândul său, estimarea privind exporturile de cereale cu până la 12%. Efectele asupra aprovizionării mondiale ar putea fi însă limitate de cererea internațională slabă, de prețurile competitive ale grâului rusesc și de folosirea unor rute alternative.

USDA reduce estimările pentru Europa

Departamentul american al Agriculturii a redus cu 2,5 milioane de tone estimările privind exporturile cumulate ale Rusiei și Ucrainei. În același timp, prognoza pentru recolta ucraineană de grâu a fost majorată cu 1,4 milioane de tone.

Pentru Uniunea Europeană, USDA estimează o producție de grâu de 134,2 milioane de tone, cu 1,8 milioane de tone sub prognoza din iulie. Producția europeană de porumb este evaluată la 50,2 milioane de tone, potrivit raportului USDA din august.

Oferta mai redusă de porumb ar putea determina UE să crească importurile și să limiteze consumul, în special în sectorul furajelor.

Și prețul rapiței a continuat să urce pe Euronext. Contractul pentru noiembrie 2026 s-a apropiat de pragul de 540 de euro pe tonă, fără să îl depășească până la momentul publicării datelor.