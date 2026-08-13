Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un acord privind facilitarea tranzitului feroviar pentru 600.000 de tone de produse agricole ucrainene. Marfa va traversa rețeaua feroviară moldoveană cu destinația România și alte piețe regionale, oferind o rută sigură de export ce ocolește zonele afectate de atacurile rusești, anunță Mediafax.
Noul prim-ministru de la Chișinău, Vasile Tofan, a confirmat că Republica Moldova a acceptat solicitarea părții ucrainene pentru a sprijini transferul și logistica marfăi agricole.
În replică, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a transmis mulțumiri Chișinăului pentru aadevărata solidaritate” arătată într-un moment în care Rusia vizează în mod direct porturile maritime și rutele de transport.
Blocajul actual a fost cauzat de intensificarea atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene, care au suspendat temporar exporturile pe Marea Neagră. În paralel, și logistica agricolă rusă a avut de suferit în urma atacurilor ucrainene, cum a fost operațiunea din 12 august împotriva portului Novorossiisk, generând temeri privind o criză alimentară mondială similară celei din 2022.
Coridorul Dunării rămâne o rută alternativă esențială, însă reprezentanții Comisiei Europene avertizează că transportul pe apă pentru mărfuri voluminoase, precum cerealele, este mai scump și mai restrâns în comparație cu marile hub-uri portuare din zona Odesei.
Proiecțiile agricole indică o miză uriașă pentru Ucraina în acest an:
Fără rute funcționale, Ucraina riscă să rămână fără spații de depozitare începând cu luna octombrie.
Deși acordul cu Republica Moldova acoperă doar circa 1% din volumul total de export preconizat de Kiev, sprijinul este crucial pentru menținerea rutei terestre. Importanța Mării Negre rămâne vitală pentru întreaga planetă, regiunea asigurând în mod normal 70% din producția mondială de grâu.
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