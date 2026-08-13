Ucraina a transmis oficial o solicitare către Comisia Europeană pentru obținerea unui sprijin financiar direct în valoare de 220 de milioane de euro, destinat susținerii fermierilor locali. Producătorii agricoli ucraineni întâmpină dificultăți majore în a-și continua activitatea pe fondul atacurilor rusești persistente și al condițiilor meteorologice nefavorabile cauzate de secetă, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a confirmat primirea documentației, precizând că executivul comunitar analizează modul în care pot fi alocate și gestionate aceste fonduri.

„Am primit o solicitare din partea autorităților ucrainene pentru o subvenție de aproximativ 220 de milioane de euro. De fapt, Ucraina ne-a explicat în cerere cum ar putea fi folosită această subvenție,” a transmis Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Monitorizarea crizelor din Marea Neagră și rutele alternative

Comisia Europeană evaluează îndeaproape impactul bombardamentelor rusești asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră și consecințele acestora asupra întregii economii ucrainene.

Pentru a asigura continuitatea exporturilor de cereale și produse agricole, Bruxelles-ul menține un dialog permanent cu autoritățile de la Kiev, dar și cu partenerii regionali cheie. România și Republica Moldova sunt angajate în discuții directe cu UE pentru optimizarea și extinderea rutelor alternative de transport (coridoarele de solidaritate).

- articolul continuă mai jos -

Louise Bogey, purtătoare de cuvânt a Comisiei, a reconfirmat angajamentul ferm al Uniunii Europene de a menține accesul Ucrainei la piețele internaționale.

Recoltă, stocare și logistică

Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat că adoptarea unor măsuri concrete depinde de centralizarea datelor din teren din următoarele luni. Executivul UE analizează:

Evoluția reală a recoltei ucrainene în perioada următoare.

Capacitatea disponibilă de stocare în spațiile de depozitare din Ucraina.

Logistica efectivă a exporturilor, monitorizând funcționarea rutelor maritime și terestre.

Tensiuni legate de comerțul liber UE-Ucraina

Tratamentul comercial preferențial de care beneficiază produsele ucrainene pe piața comunitară, prin scutirea de taxe vamale și simplificarea anumitor standarde, rămâne un subiect sensibil în rândul fermierilor din statele membre UE.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul susține menținerea cadrului actual, argumentând că Zona de Liber Schimb dintre UE și Ucraina continuă să asigure un regim comercial stabil, predictibil și reciproc avantajos pentru ambele părți în contextul războiului.