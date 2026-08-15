Apreciați în întreaga lume pentru exteriorul lor crocant și interiorul din brânză topită, tequeños sunt considerați cartea de vizită a gastronomiei din Venezuela. La petreceri, mese în familie sau ca fast-food, nicio festivitate venezueleană nu este completă fără aceste delicioase rulouri de brânză.

Povestea din spatele tequeños

Legenda s-a născut în anul 1920, în orașul Los Teques (situat în nordul Venezuelei). Era o mică așezare montană cu doar 3.000 de locuitori. Cu toate acestea, în această regiune izolată a apărut gustarea care aveau să cucerească mai târziu întreaga lume.

Deși datele exacte rămân învăluite în mister, există două teorii despre originea lor Prima că era o rețetă de economisire, că femeile casnice din Los Teques înfășurau bucățile rămase de aluat de pâine în jurul batoanelor de brânză pentru a nu risipi alimentele, prăjindu-le apoi ca aperitiv.

O altă variantă îi atribuie rețeta celei mai mari fiice din familia Báez, o tânără de 15 ani dintr-o familie înstărită a localității, care a pregătit această gustare pentru prima dată în secolul al XX-lea.

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De unde vine numele?

Inițial, aceste gustări purtau denumiri generice precum pasapalos sau enrolladitos de queso (rulouri de brânză). Denumirea populară de tequeños s-a consacrat începând cu anii ’60, fiind un omagiu adus orașului lor de origine, Los Teques.

Rețeta clasică de tequeños din Venezuela

Ingrediente pentru tequeños

Pentru umplutură

300 g brânză sărată semi-tare, care se topește frumos

Pentru prăjit

Ulei de măsline sau vegetal

Pentru aluat

250 g făină de grâu

1 ou

80 g unt (tăiat cuburi)

40 g lapte cald (se poate ajusta în funcție de făină)

5 g zahăr

Un praf de sare

Preparare pas cu pas

Într-un bol mare, pune făina, untul tăiat cubulețe, laptele, oul, zahărul și sarea.

Amestecă ingredientele (cu un mixer dotat cu cârlige de aluat sau manual, frământând) până obții o textură nisipoasă, ca niște firimituri.

Răstoarnă compoziția pe o suprafață de lucru presărată cu făină și frământă cu mâinile până când aluatul devine omogen, neted și elastic.

Dacă aluatul este prea uscat, mai adaugă puțin lapte, treptat.

Formează o bilă din aluat, acoperă-o cu folie alimentară sau un prosop curat și las-o să se odihnească la temperatura camerei timp de 10-15 minute.

În timp ce aluatul se odihnește, taie brânza în batoane dreptunghiulare de aproximativ 6 cm lungime și 1 cm lățime.

Cu ajutorul unui sucitor, întinde aluatul pe masa dată cu făină într-o foaie dreptunghiulară foarte subțire (de aproximativ 2 mm grosime).

Taie aluatul în benzi lungi (cu o lățime de aproximativ 1,5 ori mai mare decât grosimea batonului de brânză).

Umezește ușor benzile de aluat cu o pensulă udă.

Înfășoară fiecare baton de brânză cu banda de aluat, suprapunând marginile pentru a nu lăsa goluri prin care brânza s-ar putea scurge la prăjit. Asigură-te că sigilezi bine și capetele

Încinge o cantitate generoasă de ulei într-o tigaie adâncă sau cratiță.

Prăjește tequeños în uleiul încins timp de aproximativ 1 minut, întorcându-i pe toate părțile până devin aurii și crocanti. Scoate-i pe un prosop de hârtie absorbant pentru a îndepărta excesul de ulei.

Tequeños se servesc imediat ce sunt gata, fierbinți, astfel încât brânza din interior să rămână topită și cremoasă.

Se pot combina excelent cu o varietate de sosuri: ketchup, maioneză, alioli, chimichurri, sos de miere cu muștar sau sos de fructe de pădure.

Există și variante dulci de tequeños. Batoanele de brânză se pot înlocui cu ciocolată de menaj, păstrând exact aceeași rețetă pentru aluat.

Poftă bună!