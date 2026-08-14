Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) deschide, de la 1 septembrie 2026, două sesiuni de finanțare prin Planul Strategic PAC 2023-2027. Fermierii pot depune proiecte pentru investiții în fermele de mici dimensiuni, dar și în floricultură, plante medicinale și aromatice. Bugetul total alocat este de 113 milioane de euro.

Proiectele pentru intervențiile DR-14, „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, și DR-18, „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice”, vor putea fi depuse în perioada 1 septembrie, ora 09:00, 31 octombrie 2026, ora 16:00.

Potrivit MADR, cele două linii de finanțare urmăresc modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea competitivității și dezvoltarea unor sectoare cu potențial economic.

„Prin aceste două intervenții punem la dispoziția fermierilor resurse concrete pentru modernizare și dezvoltare. Alocăm 108 milioane de euro fermelor de mici dimensiuni, pentru investiții care să le ajute să devină mai competitive și mai bine conectate la piață”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna.

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108 milioane de euro pentru fermele de mici dimensiuni

Cea mai mare parte a fondurilor, 108 milioane de euro, este alocată intervenției DR-14. Finanțarea vizează modernizarea fermelor de mici dimensiuni, îmbunătățirea performanței economice și orientarea exploatațiilor către piață.

De asemenea, sunt eligibile investițiile care contribuie la utilizarea mai eficientă a resurselor și la adoptarea unor practici agricole mai sustenabile.

Bugetul DR-14 este împărțit în patru componente:

30 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic;

30 de milioane de euro pentru legumicultură;

18 milioane de euro pentru achiziții simple, indiferent de sector;

30 de milioane de euro pentru alte sectoare, pentru proiectele care nu se încadrează în celelalte componente.

Pentru toate cele patru componente, pragul de calitate este de 80 de puncte pentru proiectele depuse în perioada 1-30 septembrie. În perioada 1-31 octombrie, pragul scade la 40 de puncte.

În cazul în care fondurile nu sunt utilizate integral într-o componentă, acestea vor putea fi redistribuite către componentele pentru care cererea de finanțare este mai mare. Ordinea de prioritizare este sectorul zootehnic, legumicultura, alte sectoare și achizițiile simple.

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat prin DR-14 este de 50.000 de euro pentru un proiect.

5 milioane de euro pentru floricultură și plante medicinale

A doua linie de finanțare, DR-18, are un buget de 5 milioane de euro și se adresează producătorilor din floricultură și din sectorul plantelor medicinale și aromatice.

Prin această intervenție pot fi finanțate investiții corporale și necorporale necesare producției primare de flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale.

MADR urmărește, prin această linie, tehnologizarea exploatațiilor prin achiziția de utilaje și echipamente, precum și dezvoltarea producției interne de flori și plante aromatice, medicinale și ornamentale.

Pentru DR-18, pragul de calitate este de 70 de puncte pentru proiectele depuse în perioada 1-30 septembrie și de 40 de puncte pentru cele depuse în octombrie.

Sprijinul financiar poate ajunge la 100.000 de euro pentru fiecare proiect.

Când pot fi depuse proiectele

Ambele sesiuni de finanțare se deschid la 1 septembrie 2026, ora 09:00, iar termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 31 octombrie 2026, ora 16:00.

Detaliile privind condițiile de eligibilitate, alocările financiare și procedura de depunere vor fi publicate de MADR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).