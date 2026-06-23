Curmalele au devenit tot mai populare în ultimii ani, mai ales în rețetele fără zahăr rafinat. De la deserturi și smoothie-uri până la batoane proteice sau creme tartinabile, fructele sunt folosite frecvent ca alternativă „naturală” la zahăr. Întrebarea este însă cât de mare este, în realitate, diferența dintre curmale și zahărul obișnuit, potrivit Very Well Health.

„Nutriționiștii spun că avantajul principal al curmalelor este că păstrează fibre, antioxidanți și micronutrienți care lipsesc aproape complet din zahărul alb rafinat.”

De ce curmalele sunt considerate o alternativă mai bună

Spre deosebire de zahărul alb rafinat, care oferă practic doar calorii, curmalele conțin:

fibre,

potasiu,

magneziu,

antioxidanți,

compuși vegetali activi.

Potrivit Verywell Health, o curmală conține aproximativ 1–2 grame de fibre, iar acestea încetinesc absorbția glucozei și reduc creșterile bruște ale glicemiei comparativ cu zahărul rafinat.

În plus, curmalele conțin polifenoli și alți compuși antioxidanți asociați în unele cercetări cu reducerea inflamației și susținerea sănătății intestinale.

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Zahărul din curmale rămâne tot zahăr

Specialiștii atrag însă atenția că „natural” nu înseamnă automat nelimitat.

Curmalele conțin în continuare cantități mari de zaharuri naturale, în principal glucoză și fructoză, motiv pentru care trebuie consumate cu moderație.

Porția recomandată este, în general:

aproximativ 40 de grame,

adică:

adică: două curmale Medjool,

sau

sau patru-cinci curmale Deglet Noor.

Ce este, de fapt, zahărul din curmale

Tot mai popular în rețete este și zahărul din curmale — un produs obținut din curmale uscate și măcinate.

Spre deosebire de zahărul alb rafinat, acesta păstrează o parte dintre:

fibre,

vitamine,

minerale,

antioxidanți

din fructul original.

Are un gust ușor caramelizat și o textură mai grunjoasă, motiv pentru care este folosit mai ales:

la copt,

în granola,

în mixuri pentru deserturi,

peste iaurt sau ovăz.

Ce spun studiile despre glicemie

Potrivit Verywell Health, mai multe studii realizate pe curmale întregi au arătat că acestea au un indice glicemic moderat, în ciuda gustului foarte dulce.

Alte cercetări au analizat polifenolii din curmale și posibilul lor efect asupra sensibilității la insulină și metabolismului glucozei.

În cazul zahărului din curmale, datele sunt încă limitate, însă specialiștii spun că profilul nutrițional pare mai bun comparativ cu zahărul rafinat tocmai pentru că produsul provine din fruct întreg, minim procesat.

Cum pot fi folosite în locul zahărului

Curmalele pot fi folosite:

în smoothie-uri,

în bile energizante,

în deserturi fără zahăr rafinat,

alături de unt de arahide sau alte creme din nuci.

Zahărul din curmale este folosit frecvent:

la copt,

în granola,

în marinade,

în amestecuri pentru cafea sau latte-uri condimentate.

Concluzia nutriționiștilor

Specialiștii spun că, între zahărul alb și curmale, varianta din urmă are un avantaj clar prin conținutul de fibre și micronutrienți.

„Totuși, curmalele și zahărul din curmale rămân surse concentrate de zahăr. Deși oferă mai mulți nutrienți decât zahărul rafinat, ele nu transformă automat un desert într-un aliment sănătos și trebuie consumate cu moderație.”