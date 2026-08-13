Crescătorii de ovine din județul Botoșani sunt pregătiți să reia acțiunile de protest pentru a presa Guvernul să rezolve criza majoră din sectorul ovin, a anunțat Ionică Nechifor, președintele Asociației Moldoovis, conform agenției Agerpres.

Fermierii avertizează că de această dată vor escalada modalitatea de protest și vor veni în Capitală cu echipamente grele și deșeuri din ferme.

Măsuri extreme de protest

Reprezentantul oierilor a subliniat că ignorarea problemelor din sector îi împinge pe fermieri să apeleze la acțiuni radicale direct la București:

„Reluăm demersurile, până le epuizăm. De data asta ducem utilaje, bălegar, lapte cu aracet, piei de oaie, coarne de oi. Ne pregătim din timp, pentru că nu ne bagă în seamă,” a declarat Ionică Nechifor, președintele Asociației Moldoovis.

Reuniune decisivă la Sibiu și refuzul conducerii ANSVSA

Avertismentul vine în ajunul unei întrevederi programate la Sibiu între crescătorii de ovine și caprine din țară și vicepremierul Tanczos Barna. Oierii au condiționat ferm participarea la aceste discuții de absența conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

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Fermierii au refuzat prezența președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, susținând că acesta nu le mai oferă nicio garanție.

În urma solicitării explicite a crescătorilor, vicepremierul Barna a acceptat să organizeze întâlnirea fără participarea șefului ANSVSA.

Principalele revendicări adresate Guvernului

Crescătorii de animale solicită intervenția urgentă a Executivului prin două măsuri fundamentale: