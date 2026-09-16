Un sandwich pe zi pentru o talie mai subțire? Studiu amplu: alimentul banal care poate reduce colesterolul, tensiunea arterială și circumferința taliei

Un sandwich pe zi ar putea fi mai mult decât o soluție rapidă pentru prânz. Un nou studiu arată că un consum zilnic de cereale integrale, echivalent cu aproximativ două felii mari de pâine din cereale integrale, este asociat cu îmbunătățirea mai multor factori care țin de sănătatea cardiovasculară, inclusiv colesterolul, tensiunea arterială și circumferința taliei.

Cercetătorii au ajuns la aceste concluzii după ce au analizat date din 87 de studii clinice, care au inclus peste 6.500 de persoane din Asia, Europa, Statele Unite, Canada și Brazilia. Rezultatele au fost publicate în European Heart Journal.

Câte cereale integrale ar trebui să consumăm

Cercetătorii au analizat cantitatea de cereale integrale asociată cu cele mai importante modificări ale factorilor de risc cardiovascular.

La un consum de aproximativ 48 de grame de cereale integrale pe zi, echivalentul cantității din aproximativ două felii mari de pâine din cereale integrale sau dintr-un bol de ovăz, analiza a identificat mai multe efecte favorabile.

Acest nivel de consum a fost asociat cu o scădere medie de aproximativ 0,2 kilograme în greutate și cu o reducere a circumferinței taliei de aproximativ 0,22 centimetri.

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În același timp, colesterolul total a scăzut cu aproximativ 0,10 mmol/L, iar colesterolul LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, cu aproximativ 0,07 mmol/L. Trigliceridele au scăzut, la rândul lor, cu aproximativ 0,04 mmol/L.

Tensiunea arterială sistolică a fost mai mică, în medie, cu aproximativ 0,82 mmHg.

Cele mai mari schimbări au apărut la un consum mai mare

Analiza nu s-a oprit însă la cele 48 de grame.

Cele mai mari îmbunătățiri au fost observate la persoanele care consumau între 60 și 100 de grame de cereale integrale pe zi, cantitate echivalentă cu aproximativ patru felii mari de pâine din cereale integrale, potrivit sursei.

La acest nivel de consum, reducerea tensiunii arteriale a fost de aproximativ trei ori mai mare. Colesterolul total a scăzut cu aproximativ 0,21 mmol/L, colesterolul LDL cu 0,16 mmol/L, iar trigliceridele cu 0,08 mmol/L.

De ce sunt importante cerealele integrale

Cerealele integrale păstrează componente ale bobului care se pierd în procesul de rafinare. Printre nutrienții pe care îi furnizează se numără fibrele, vitaminele din grupul B, fierul, zincul și magneziul, precum și grăsimi nesaturate și compuși vegetali numiți fitonutrienți.

Fibrele sunt, de asemenea, importante pentru sănătatea intestinală, iar cerealele integrale pot contribui la senzația de sațietate, ceea ce poate fi util în controlul greutății.

Un sandwich pe zi nu înseamnă orice sandwich

Deși rezultatul poate fi rezumat foarte atractiv prin ideea de „un sandwich pe zi”, cercetarea nu a testat efectul sandwich-urilor ca atare.

Ceea ce au analizat cercetătorii a fost aportul de cereale integrale. Așadar, beneficiile observate sunt legate de consumul de cereale integrale, de exemplu pâine din cereale integrale, și nu de orice ingredient care poate ajunge într-un sandwich.

Studiul arată, de asemenea, o asociere între consumul de cereale integrale și modificarea factorilor de risc cardiovascular. Nu demonstrează că un anumit sandwich, consumat zilnic, previne infarctul.

„Rezultatele noastre oferă o indicație practică asupra cantității de cereale integrale care ar putea fi necesară pentru a obține îmbunătățiri importante ale factorilor de risc cardiovascular”, a declarat Dr. Helda Tutunchi, profesor asociat în științe nutriționale la Tabriz University of Medical Sciences și coordonatoarea studiului.

Potrivit cercetătoarei, creșterea consumului de cereale integrale reprezintă o strategie alimentară relativ simplă, accesibilă și ieftină, care poate completa alte intervenții legate de stilul de viață și tratamentul medical.