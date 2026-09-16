Un sandwich pe zi pentru o talie mai subțire? Studiu amplu: alimentul banal care poate reduce colesterolul, tensiunea arterială și circumferința taliei

16 sept. 2026, Nutriție
Un sandwich pe zi pentru o talie mai subțire? Studiu amplu: alimentul banal care poate reduce colesterolul, tensiunea arterială și circumferința taliei
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Un sandwich pe zi ar putea fi mai mult decât o soluție rapidă pentru prânz. Un nou studiu arată că un consum zilnic de cereale integrale, echivalent cu aproximativ două felii mari de pâine din cereale integrale, este asociat cu îmbunătățirea mai multor factori care țin de sănătatea cardiovasculară, inclusiv colesterolul, tensiunea arterială și circumferința taliei.

Cercetătorii au ajuns la aceste concluzii după ce au analizat date din 87 de studii clinice, care au inclus peste 6.500 de persoane din Asia, Europa, Statele Unite, Canada și Brazilia. Rezultatele au fost publicate în European Heart Journal.

Câte cereale integrale ar trebui să consumăm

Cercetătorii au analizat cantitatea de cereale integrale asociată cu cele mai importante modificări ale factorilor de risc cardiovascular.

La un consum de aproximativ 48 de grame de cereale integrale pe zi, echivalentul cantității din aproximativ două felii mari de pâine din cereale integrale sau dintr-un bol de ovăz, analiza a identificat mai multe efecte favorabile.

Acest nivel de consum a fost asociat cu o scădere medie de aproximativ 0,2 kilograme în greutate și cu o reducere a circumferinței taliei de aproximativ 0,22 centimetri.

- articolul continuă mai jos -

În același timp, colesterolul total a scăzut cu aproximativ 0,10 mmol/L, iar colesterolul LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, cu aproximativ 0,07 mmol/L. Trigliceridele au scăzut, la rândul lor, cu aproximativ 0,04 mmol/L.

Tensiunea arterială sistolică a fost mai mică, în medie, cu aproximativ 0,82 mmHg.

Cele mai mari schimbări au apărut la un consum mai mare

Analiza nu s-a oprit însă la cele 48 de grame.

Cele mai mari îmbunătățiri au fost observate la persoanele care consumau între 60 și 100 de grame de cereale integrale pe zi, cantitate echivalentă cu aproximativ patru felii mari de pâine din cereale integrale, potrivit sursei.

La acest nivel de consum, reducerea tensiunii arteriale a fost de aproximativ trei ori mai mare. Colesterolul total a scăzut cu aproximativ 0,21 mmol/L, colesterolul LDL cu 0,16 mmol/L, iar trigliceridele cu 0,08 mmol/L.

De ce sunt importante cerealele integrale

Cerealele integrale păstrează componente ale bobului care se pierd în procesul de rafinare. Printre nutrienții pe care îi furnizează se numără fibrele, vitaminele din grupul B, fierul, zincul și magneziul, precum și grăsimi nesaturate și compuși vegetali numiți fitonutrienți.

Fibrele sunt, de asemenea, importante pentru sănătatea intestinală, iar cerealele integrale pot contribui la senzația de sațietate, ceea ce poate fi util în controlul greutății.

Un sandwich pe zi nu înseamnă orice sandwich

Deși rezultatul poate fi rezumat foarte atractiv prin ideea de „un sandwich pe zi”, cercetarea nu a testat efectul sandwich-urilor ca atare.

Ceea ce au analizat cercetătorii a fost aportul de cereale integrale. Așadar, beneficiile observate sunt legate de consumul de cereale integrale, de exemplu pâine din cereale integrale, și nu de orice ingredient care poate ajunge într-un sandwich.

Studiul arată, de asemenea, o asociere între consumul de cereale integrale și modificarea factorilor de risc cardiovascular. Nu demonstrează că un anumit sandwich, consumat zilnic, previne infarctul.

„Rezultatele noastre oferă o indicație practică asupra cantității de cereale integrale care ar putea fi necesară pentru a obține îmbunătățiri importante ale factorilor de risc cardiovascular”, a declarat Dr. Helda Tutunchi, profesor asociat în științe nutriționale la Tabriz University of Medical Sciences și coordonatoarea studiului.

Potrivit cercetătoarei, creșterea consumului de cereale integrale reprezintă o strategie alimentară relativ simplă, accesibilă și ieftină, care poate completa alte intervenții legate de stilul de viață și tratamentul medical.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
16 sept.
Cum mâncăm cartofii, orezul și pastele când vrem să slăbim / Tania Fântână (nutriționist): Nu alimentul în sine este problema, ci cantitatea, modul de preparare și ceea ce punem lângă el
Cum mâncăm cartofii, orezul și pastele când vrem să slăbim / Tania Fântână (nutriționist): Nu alimentul în sine este problema, ci cantitatea, modul de preparare și ceea ce punem lângă el
Nutriție
15 sept.
„Mănânc crispy cu cartofi, paste carbonara”. Copii de 12 ani cu aproape 150 de kilograme. Obezitatea infantilă, în creștere în România
„Mănânc crispy cu cartofi, paste carbonara”. Copii de 12 ani cu aproape 150 de kilograme. Obezitatea infantilă, în creștere în România
Nutriție
15 sept.
De ce ar trebui să profiți de sezonul dovlecelului, leguma cu cele mai puține calorii. BONUS: trei rețete rapide și ușoare
De ce ar trebui să profiți de sezonul dovlecelului, leguma cu cele mai puține calorii. BONUS: trei rețete rapide și ușoare
Nutriție
15 sept.
Cum te ajută alimentația atunci când ai o leziune. Nutriționistul tenismenului Carlos Alcaraz: „Este energia și materialul de reconstrucție în recuperarea după o accidentare”
Cum te ajută alimentația atunci când ai o leziune. Nutriționistul tenismenului Carlos Alcaraz: „Este energia și materialul de reconstrucție în recuperarea după o accidentare”
Nutriție
15 sept.
Ce alimente pot declanșa sau accentua simptomele unor boli. Dr. Mirel Mogoș: „Nu este necesar ca toate alimentele «iritante» să fie eliminate”
Ce alimente pot declanșa sau accentua simptomele unor boli. Dr. Mirel Mogoș: „Nu este necesar ca toate alimentele «iritante» să fie eliminate”
Recomandări
G4Media
GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
Economedia
Topul angajatorilor din România: companiile cu cei mai mulți salariați. Firmele de stat și cele din sectorul auto au rămas cu mai puțini oameni în 2025
Mediafax Italia
PREMIERĂ MEDICALĂ. Doi pacienți au fost operați de medici aflați la peste 10 kilometri distanță!
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
CSID
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre decesul mamei sale: „Ea nu a vrut să facă ce a făcut”
CSID
O fetiță de 3 ani a murit după o tuse persistentă. Ce au descoperit medicii ulterior

Cele mai noi articole

Cum cureți grătarul cuptorului de grăsimea întărită. Trucul viral cu un produs pe care îl ai deja în casă
Cum cureți grătarul cuptorului de grăsimea întărită. Trucul viral cu un produs pe care îl ai deja în casă
VIDEO | Se mai poate trăi din agricultură azi? Cât de ieftin este orezul și cât din acest preț revine producătorilor
VIDEO | Se mai poate trăi din agricultură azi? Cât de ieftin este orezul și cât din acest preț revine producătorilor
UPDATE – VIDEO | Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, declarații despre protestul fermierilor: conferință de presă la Palatul Victoria: „Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială”
UPDATE – VIDEO | Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, declarații despre protestul fermierilor: conferință de presă la Palatul Victoria: „Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială”
Criză de zilieri în Dealu Mare / Viile sunt pline de struguri, dar tot mai puțini oameni vin la cules: ”Le oferim 200 de lei pe zi și au de cules 400 de kilograme”
Criză de zilieri în Dealu Mare / Viile sunt pline de struguri, dar tot mai puțini oameni vin la cules: ”Le oferim 200 de lei pe zi și au de cules 400 de kilograme”
VIDEO FOTO | Ouă în purgatoriu, totul gătit într-o singură tigaie. Rețetă tradițională italiană cu puține ingrediente, dar mult gust
VIDEO FOTO | Ouă în purgatoriu, totul gătit într-o singură tigaie. Rețetă tradițională italiană cu puține ingrediente, dar mult gust