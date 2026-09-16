Vin, bucate tradiționale și muzică live / Vinea Apoldia Maior Fest revine la Apoldu de Sus

Vinuri din producția proprie, bucate tradiționale, muzică live și o plimbare printre viile de toamnă. Acestea sunt ingredientele celei de-a cincea ediții a Vinea Apoldia Maior Fest, organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca pe 26 septembrie 2026, la Apoldu de Sus, județul Sibiu, transmite Agerpres.

Evenimentul este dedicat vinului, gastronomiei locale și muzicii și va celebra recolta de struguri din această toamnă. Participanții vor avea la dispoziție vinuri servite la pahar, meniuri tradiționale, o zonă dedicată micilor producători și meșteșugarilor, dar și ocazia de a face plimbări și fotografii în plantație.

„USAMV Cluj-Napoca organizează a cincea ediție a Vinea Apoldia Maior Fest, la Apoldu de Sus. Oaspeții sunt așteptați cu vinuri din producția proprie, bucate tradiționale și muzică live”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de USAMV.

Muzică live și artiști invitați

Programul festivalului va include recitaluri de muzică ușoară și populară susținute de studenți talentați și de alți artiști invitați ai universității.

Ansamblul Tradiții Someșul Napoca al USAMV Cluj-Napoca și Asociația Culturală „Alexandru Fărcaș” vor completa programul cu momente pregătite special pentru această ediție.

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Festivalul își va deschide porțile la ora 13:00.

Cât costă biletele la Vinea Apoldia Maior Fest

Biletele vor putea fi cumpărate direct de la locație, în ziua evenimentului, la prețul de 150 de lei/persoană.

Pentru grupurile de patru persoane este disponibil un pachet la prețul de 500 de lei. Copiii cu vârsta sub 12 ani au acces gratuit, iar pentru cei cu vârste între 12 și 18 ani biletul costă 50 de lei.

Pe durata festivalului, vizitatorii vor putea cumpăra, la prețuri speciale, vinuri îmbuteliate la Stațiunea Viticolă Apoldia Maior, precum și sucuri 100% naturale obținute din strugurii din plantație.

Tradiția viticolă de la Apoldia Maior

USAMV Cluj-Napoca a achiziționat Stațiunea Viticolă Apoldia Maior în anul 2020. Stațiunea continuă tradiția viticolă a zonei Sebeș-Apold și valorifică specificul zonei și potențialul plantației pentru producerea unor vinuri autentice, elegante și expresive.

În plantație se regăsesc soiuri consacrate precum Sauvignon Blanc, Traminer Roz, Pinot Gris, Muscat Ottonel și Riesling Italian, dar și plantații noi de Iordană, Fetească Regală, Chardonnay, Pinot Noir, Fetească Neagră, Syrah și Merlot.

Diversitatea soiurilor completează portofoliul Apoldia Maior, iar festivalul oferă publicului ocazia de a descoperi vinurile produse aici într-un cadru de toamnă, alături de gastronomie locală și muzică.